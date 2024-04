Após comentários da entrevista com Cristina Ferreira, Márcia Soares partilha reflexão: «Parar. Respirar. Libertar...»

Sensualidade e elegância! Veja o look escolhido por Márcia Soares para a estreia do Big Brother 2024

Márcia Soares esteve numa entrevista com Cristina Ferreira, que está disponível na edição de abril da revista com o nome da apresentadora. A conversa gerou muita curiosidade entre os fãs da comentadora das galas do Big Brother 2024.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI revelou, em exclusivo, as capas da revista e partilhou uma longa reflexão sobre Márcia Soares: « Surpreendeu-me. Nesta conversa a Márcia revelou-se frágil, sincera, verdadeira. Já muito para lá do Big Brother. Foi o programa que a deu a conhecer, que a transformou, que lhe deu amor. O mesmo amor de que foge, também por medo», começou por escrever na descrição da publicação.

«Acredito que a Márcia tem medo de ser amada, embora ela não goste nada que eu o diga. Neste capítulo espera pela felicidade. Francisco Monteiro está na equação. E são sobre ele as respostas mais inesperadas. É ao lado dele que, hoje em dia, comenta o jogo. O jogo que nos mostra e muda vidas», acrescentou.

Cristina Ferreira adiantou ainda: «Márcia partilhou os momentos piores. A falta de mimo. As desilusões. A surpresa de gostarem dela. Sem filtros, a conversa fez-se íntima. E livre. Porque, nesta edição, também celebramos esse direito tão arduamente conquistado; esse dever de o consagrar na nossa vida, na vida das nossas pessoas. Ser livre nunca é um caminho fácil ou garantido. É uma conquista permanente».

Após vários comentários, Márcia Soares mostrou-se, esta quinta-feira, dia 4 de abril, numa praia: «Parar. Respirar. Libertar. Absorver. Agradecer», escreveu.

