Márcia Soares esgota conjunto em poucas horas: «Esta mulher é um fenómeno...». Saiba de onde é e quanto custa

Sensualidade e elegância! Veja o look escolhido por Márcia Soares para a estreia do Big Brother 2024

Márcia Soares, comentadora do Big Brother 2024, esteve esta quarta-feira, numa loja, a experimentar vários looks para as próximas galas. A finalista do Big Brother 2023, visitou a loja, vestida com um conjunto confortável, de uma loja do Instagram, por apenas 23,90 euros.

Pouco tempo depois, a loja recorreu ao Instagram para informar que aquele modelo já se encontrava esgotado. «Esta mulher é um fenómeno. Em pouco mais de 12 horas, foram mais de cem conjuntos vendidos e esgotaram as cores todas», informaram.

«Estou a fazer os possíveis para repor o conjunto, pois estão tantas meninas na lista de encomendas», acrescentou a mesma loja.

