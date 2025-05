Márcia Soares conquista o que ninguém pensava. A novidade que a deixou eufórica

Márcia Soares somou mais uma conquista! A comentadora do Big Brother, de 31 anos, é a protagonista de uma importante campanha publicitária e partilhou com os fãs a novidade através das suas redes sociais.

«Venho trazer-vos uma novidade que eu confesso que me deixa extremamente feliz e orgulhosa», referiu, mostrando-se muito orgulhosa.

A grande mudança na vida de Márcia

Recentemente, Márcia Soares deu início a uma grande transformação na sua vida. Insatisfeita com o estilo de vida pouco saudável que estava a levar, a comentadora do e ex-concorrente do Big Brother decidiu dar um novo rumo ao seu bem-estar ao juntar-se à “Team Macau”, liderada pelo personal trainer Francisco Macau, ator e também ex-concorrente do Big Brother.

«Fiz a maior mudança da minha vida», confessou durante a emissão de 30 de abril do Dois às 10. Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Márcia descreveu os hábitos que adotava antes desta decisão: dormia mal, alimentava-se de forma desregrada e lidava com elevados níveis de stress e ansiedade. «O físico, pode ser melhorado, pode ser sempre melhorado, mas não era o físico, era a saúde mental (…) Sentia-se muito cansada, ansiosa, muito stressada…», desabafou. A alimentação era descrita por Márcia como «dramática» e admitiu que precisava mesmo de ajuda para quebrar este ciclo.

Com a orientação de Francisco Macau, a comentadora começou a seguir um plano alimentar equilibrado, adaptado aos seus gostos pessoais, e passou a praticar exercício físico regularmente. «Eu passei de um extremo para outro», confessou, destacando que, apesar das dificuldades iniciais, começou rapidamente a sentir os benefícios da nova rotina. Francisco Macau, por sua vez, reforçou a importância de valorizar a saúde acima de qualquer número na balança, sublinhando que muitas pessoas se fixam no peso e esquecem o impacto no bem-estar geral.