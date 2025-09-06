Os bastidores da vida da Marcia Soares: o vídeo privado com outro ex-concorrente que todos falam

Marcia Soares é uma verdadeira caixinha de surpresas, que tem conquistado os portugueses desde o primeiro momento em que se deu a conhecer, quando entrou no Big Brother em 2023.

Agora foi revelado um vídeo privado da ex-concorrente, que mostra «os bastidores» da sua vida, numa fase em que Marcia está focada no exercício físico e alimentação saudável, para perder o peso que deseja.

«𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗢𝗧𝗛𝗘𝗥 𝗦𝗜𝗗𝗘! (no outro lado). Bastidores que valem um reel», lê-se na legenda do vídeo partilhado nas redes sociais, onde se vê Marcia Soares a treinar ao lado do também ex-concorrente, Francisco Macau, com muitas gargalhadas e humor à mistura.

Veja o vídeo em cima e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Marcia Soares este verão.