O pormenor exuberante do look 'fatal' de Márcia Soares que não passou despercebido

Márcia Soares arrasou em mais look para comentar a gala do Big Brother 2025.

A comentadora optou por um fato vermelho com um colar que fez toda a diferença.

Márcia Soares voltou a chamar a atenção com o seu visual deslumbrante em mais uma gala do Big Brother 2025, que aconteceu este domingo, dia 6 de abril.

A comentadora e ex-concorrente do Big Brother escolheu um fato vermelho de saia e blusa, da autoria da estilista Fátima Lopes, que destacou a sua presença e foi amplamente elogiado.

Para completar o visual, há um pormenor exuberante que não passou despercebido: um colar de brilhantes com uma cruz, da marca 'Peça em ti', que fez toda a diferença no conjunto final.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si veja as melhores imagens do look sensação de Márcia Soares nesta gala do Big Brother.

De recordar que Márcia Soares é comentadora oficial das galas do Big Brother 2025, ao lado do também ex-concorrente, Gonçalo Quinaz.

Na gala de quinta-feira, dia 3 de abril, os dois protagonizaram a primeira grande discórdia em direto. A divergência surgiu devido às opiniões contrastantes sobre o concorrente Nuno Brito e o polémico almoço do líder, onde os corpos de algumas concorrentes da casa foram avaliados.

VEJA TAMBÉM: Estes dois concorrentes protagonizaram o momento mais tenso do Big Brother! Contamos-lhe tudo