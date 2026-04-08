«O que parece frio volta a arder»: Marcia Soares deixa fãs em êxtase ao anunciar novidade

Ao Minuto

10:03
Sem saber, fora do Secret Story, Ricardo João recebe declaração especial: «Contigo sempre» - Big Brother

Sem saber, fora do Secret Story, Ricardo João recebe declaração especial: «Contigo sempre»

09:29
Arrasou Eva e apagou tudo: “Debaixo de fogo”, Marisa Pires explica gesto que está a dar que falar - Big Brother

Arrasou Eva e apagou tudo: “Debaixo de fogo”, Marisa Pires explica gesto que está a dar que falar

15:17
Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito» - Big Brother

Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito»

12:49
Sabia que esta não é a primeira vez de Jéssica num programa da TVI? E nós temos as imagens - Big Brother

Sabia que esta não é a primeira vez de Jéssica num programa da TVI? E nós temos as imagens

12:27
Tiago é o novo João para Eva? Este é o gesto que passou despercebido - Big Brother

Tiago é o novo João para Eva? Este é o gesto que passou despercebido

18:48
Cláudio Ramos não cala a revolta e expõe opinião sobre o 'triângulo' Eva, Diogo e Ariana - Big Brother

Cláudio Ramos não cala a revolta e expõe opinião sobre o 'triângulo' Eva, Diogo e Ariana

17:15
Consegue adivinhar quem é? Este menino loirinho é um dos concorrentes mais falados do Secret Story - Big Brother

Consegue adivinhar quem é? Este menino loirinho é um dos concorrentes mais falados do Secret Story

17:29
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca - Big Brother
07:38

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

17:19
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro» - Big Brother
04:49

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida» - Big Brother
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada» - Big Brother
01:02

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

11:47
Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai. - Big Brother

Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

Acompanhe ao minuto

«O que parece frio volta a arder»: Marcia Soares deixa fãs em êxtase ao anunciar novidade

  • Secret Story
  • Ontem às 10:48
«O que parece frio volta a arder»: Marcia Soares deixa fãs em êxtase ao anunciar novidade - Big Brother

A ex-concorrente partilhou uma novidade muito especial e levou aos fãs e seguidores ao delírio.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Marcia Soares voltou a captar todas as atenções nas redes sociais ao anunciar uma novidade muito especial relacionada com a sua marca, Marcia The Collection. A empresária e figura pública deixou os fãs em verdadeiro êxtase ao revelar que uma nova coleção está prestes a ser lançada.

Através de uma publicação no Instagram, Marcia partilhou um teaser enigmático e carregado de emoção, que rapidamente despertou a curiosidade dos seguidores: «Entrelaçam-se histórias em cada movimento. O que parecia partir… transforma-se. O que parecia frio… volta a arder», lê-se. 

«Nada é só uma coisa. Tudo pode ser mais. 09.04.2026 - SAVE THE DATE»*, acrescenta-se na descrição, que apesar de não revelar muitos detalhes, sugere uma coleção marcada pela transformação, intensidade e significado, deixando no ar a promessa de peças com forte identidade e simbolismo.

Os fãs não tardaram a reagir, enchendo a caixa de comentários com mensagens de entusiasmo e expectativa. Muitos destacaram a evolução da marca e elogiaram a forma como Marcia tem vindo a afirmar-se no mundo da moda, apostando numa comunicação diferenciadora e emocional.

Apesar do mistério em torno da nova coleção, a data já está marcada: 9 de abril de 2026. Até lá, cresce a curiosidade sobre o que Marcia The Collection irá apresentar, num lançamento que promete não deixar ninguém indiferente.

Temas: Marcia Soares

Relacionados

Jéssica Vieira e Márcia Soares surpreendem ao lado de conhecida vencedora de reality show

Fora da Casa

Tem menos de 100 calorias e só leva dois ingredientes: Esta é a sobremesa fit que vai poder devorar sem culpas

Ontem às 14:11

Bernardina Brito mostra os filhos num pranto a chorar. E o motivo toca qualquer um

Ontem às 12:14

Arrasou Eva e apagou tudo: “Debaixo de fogo”, Marisa Pires explica gesto que está a dar que falar

Ontem às 09:29

Com apenas três ingredientes esta salada conquistou a internet e a receita é de uma ex-concorrente 'polémica'

7 abr, 15:49

Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito»

7 abr, 15:17

Sabia que esta não é a primeira vez de Jéssica num programa da TVI? E nós temos as imagens

7 abr, 12:49
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Sem saber, fora do Secret Story, Ricardo João recebe declaração especial: «Contigo sempre»

Ontem às 10:03

«O que parece frio volta a arder»: Marcia Soares deixa fãs em êxtase ao anunciar novidade

Ontem às 10:48

Arrasou Eva e apagou tudo: “Debaixo de fogo”, Marisa Pires explica gesto que está a dar que falar

Ontem às 09:29

Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito»

7 abr, 15:17

Bernardina Brito mostra os filhos num pranto a chorar. E o motivo toca qualquer um

Ontem às 12:14
Ver Mais

Notícias

Tem menos de 100 calorias e só leva dois ingredientes: Esta é a sobremesa fit que vai poder devorar sem culpas

Ontem às 14:11

Bernardina Brito mostra os filhos num pranto a chorar. E o motivo toca qualquer um

Ontem às 12:14

«O que parece frio volta a arder»: Marcia Soares deixa fãs em êxtase ao anunciar novidade

Ontem às 10:48

Sem saber, fora do Secret Story, Ricardo João recebe declaração especial: «Contigo sempre»

Ontem às 10:03

Arrasou Eva e apagou tudo: “Debaixo de fogo”, Marisa Pires explica gesto que está a dar que falar

Ontem às 09:29
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

03:47

A ferver. Ricardo João junta-se a Hugo e ambos «rasgam» postura de Ana

Ontem às 22:36
03:11

Concorrentes em alta tensão. Sara tenta levar Tiago ao «limite» mas o concorrente não se deixa ficar

Ontem às 22:24
09:40

O verniz estalou. Ana e Ricardo João em discussão intensa: «Vítima, vítima, vítima!»

Ontem às 22:18
03:35

Ariana e Liliana de «costas voltadas». As concorrentes envolvem-se numa forte discussão

Ontem às 22:07
07:21

Afinal, Diogo sabe ou não o segredo de Ariana? Os concorrentes não têm dúvidas e não calam a revolta

Ontem às 22:04
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Conhecido casal admite voltar a participar em reality show... mas só com esta condição!

Ontem às 19:27

Após difícil decisão, Soraia Moreira explica mudança de país: "Preciso urgentemente"

Ontem às 15:46

Já se sabe para onde emigrou Soraia Moreira: "Não foi uma decisão fácil"

Ontem às 12:35

Daniel Panelo lança farpa: "Há quem se junte só para aparecer nas revistas"

7 abr, 15:40

"Entrelaçar destinos": já viu onde está Marcia Soares?

7 abr, 14:21
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

30 nov 2025, 18:31

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set 2025, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set 2025, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set 2025, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set 2025, 12:04
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set 2025, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set 2025, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set 2025, 10:23
Ver Mais