Márcia Soares surpreende ao fazer obra de arte com as próprias mãos e é mais fácil do que imagina

Marcia Soares brilha em conjunto provocante: e a cor é a grande tendência deste verão

Márcia Soares, de 32 anos, partilhou com os seguidores um novo talento fora do universo televisivo. A ex-concorrente revelou, através das redes sociais, o passo a passo da criação de uma obra de arte que desenvolveu em casa.

Para dar início ao projeto, Márcia comprou uma tela e escolheu duas tonalidades de tinta, bege e dourado/acastanhado. Começou por desenhar na tela com lápis, antes de aplicar detalhes com uma fita de relevo que agrafou cuidadosamente. Na fase final, misturou as cores escolhidas e pintou toda a superfície, dando vida a uma peça única e personalizada.

A partilha rapidamente captou a atenção dos seguidores, que puderam acompanhar em detalhe todo o processo criativo e não pouparam nos elogios à influencer «Ficou lindo, temos artista», pode ler-se.