O acessório que fez toda a diferença no look de Márcia Soares que todos falam. E não esgotou... ainda

Márcia Soares voltou a brilhar na gala do Big Brother. A ex-concorrente e, agora, comentadora do formato, arrasou com um look ousado. Mas o destaque da noite foi para os acessórios que trazia. Os brincos em forma de cruz roubaram todas as atenções e não estão esgotados... ainda.

Na gala do Big Brother de ontem, dia 10 de abril, Márcia Soares voltou a surpreender tudo e todos. A comentadora deixou todos de queixo caído ao usar o famoso vestido, que tanto deu que falar, de Inês Morais. Veja todas as fotografias do look de Márcia Soares na galeria acima!

No entanto, as atenções caíram sobre os pormenores. Apesar do vestido ter dado muito que falar, foram os brincos da comentadora que roubaram todos os olhares. Márcia Soares surpreendeu com a escolha dos mesmos, mas estes brincos não ficaram indiferentes a ninguém. Os brincos em forma de cruz e repletos de brilhantes foram a "coroa" do look da comentadora. Este acessório já faz furor nas redes sociais, mas não esgotou... ainda. Os brincos são da marca Peça em ti.

Recorde-se que, na gala anterior, Márcia Soares já havia utilizado um colar da mesma marca. O colar, também ele em forma de cruz e igualmente brilhante, foi considerado o «rei da noite» e, rapidamente, esgotou.