«Quem me conhece sabe o que sofro». Marcia Soares faz desabafo. E o motivo é inacreditável

Ao Minuto

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

20:35
Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso - Big Brother

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Acompanhe ao minuto

«Quem me conhece sabe o que sofro». Marcia Soares faz desabafo. E o motivo é inacreditável

  • Secret Story
  • Ontem às 19:11
«Quem me conhece sabe o que sofro». Marcia Soares faz desabafo. E o motivo é inacreditável - Big Brother
Marcia Soares

Marcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora da TVI, recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo curioso sobre o próprio nome.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Marcia Soares voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez por um motivo insólito. A ex-concorrente do Big Brother e comentadora da TVI fez uma story no Instagram onde explicou o motivo de muitas vezes o seu nome aparecer sem acento e o desabafo rapidamente chamou a atenção dos fãs.

«Quem me conhece sabe o que sofro por o meu nome ser Marcia sem acento», escreveu, revelando que a grafia se deve a um detalhe do registo feito no Luxemburgo, país onde nasceu.

Veja o vídeo:

Desde a sua participação no reality show da TVI, Marcia tem-se afirmado como uma das personalidades mais comentadas da história dos reality shows. Nas redes sociais, a sua autenticidade e presença marcante fazem dela um verdadeiro fenómeno, capaz de transformar cada publicação em tema de conversa.

Temas: Marcia Soares

Relacionados

Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Cristina Ferreira mostra momento raro com João Monteiro em dia «cheio de felicidade»

Leandro partilha confissão íntima. E ninguém estava à espera disto

Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Fora da Casa

Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Ontem às 16:14

Bernardina Brito surpreende com mudança radical de visual

Ontem às 15:45

Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

10 out, 17:01

O tesourinho de infância que este ex-concorrente partilhou está a derreter a Internet: «Já tem 30 anos»

9 out, 13:29

Catarina Miranda faz a maior declaração de amor de sempre - e Afonso Leitão reagiu assim

9 out, 12:12

Esta ex-concorrente está quase irreconhecível: e a transformação está a deixar todos de boca aberta

7 out, 16:08
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Ninguém tirou os olhos da carteira de Bruna Gomes. E sabemos onde comprar

11 set, 19:19

Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Ontem às 16:14

«Quem me conhece sabe o que sofro». Marcia Soares faz desabafo. E o motivo é inacreditável

Ontem às 19:11

Surpresa! Após término de relação de 17 anos, ex-concorrente (amigo de Rúben Boa Nova) vai ser pai pela primeira vez

22 abr, 11:57

Leandro está noivo ao fim de dois meses de namoro! Saiba quem é a nova namorada do cantor

10 set, 17:43
Ver Mais

Notícias

«Quem me conhece sabe o que sofro». Marcia Soares faz desabafo. E o motivo é inacreditável

Ontem às 19:11

Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Ontem às 16:14

Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

10 out, 17:01

O tesourinho de infância que este ex-concorrente partilhou está a derreter a Internet: «Já tem 30 anos»

9 out, 13:29

Catarina Miranda faz a maior declaração de amor de sempre - e Afonso Leitão reagiu assim

9 out, 12:12
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

10 out, 08:31
07:19

Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente

8 out, 22:31
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
04:00

Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave

8 out, 18:35
04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

6 out, 00:47
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em igreja, Marie é acusada de fazer "tristes figuras": "A última foto é provocante"

Ontem às 20:35

Em momento de despedida, Luís Gonçalves faz partilha rara... com a filha: veja as imagens!

Ontem às 19:05

"Se pudesse voltar atrás...". Liliana Aguiar faz confissão: "Paguei caro por isso"

Ontem às 18:27

Como nunca o viu! Daniel Monteiro surge com corte de cabelo inesperado... e Iury Mellany já reagiu!

Ontem às 17:56

Após mais de 10 anos, Célia Ferreira, do "Big Brother", toma importante decisão e fãs reagem: "Força!"

Ontem às 16:31
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set, 12:04

Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa

13 set, 00:41
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais