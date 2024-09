Márcia Soares tem vivido dias de sonho no Algarve. A comentadora do Big Brother 2024 e do Dilema está de férias e a aproveitar o calor do sul do país ao máximo, antes de regressar à antena enquanto comentadora do Secret Story.

Na sua rede social pessoal, a ex-concorrente partilhou uma fotografia em biquíni nos stories que não deixou ninguém indiferente! Na rede social X, surgiram vários elogios à forma física de Márcia Soares.