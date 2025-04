Descobrimos o significado secreto do colar de Márcia Soares. E vai surpreendê-lo

Implacável: As imagens do momento em que Márcia Soares confrontou Dinis Almeida em plena gala

Márcia Soares arrasou no look escolhido para mais uma gala do Big Brother.

Mas há um significado especial por trás do colar da comentadora.

Na gala do Big Brother 2025 de 13 de abril, todos os olhos estiveram postos em Márcia Soares, de 31 anos — não só pelo look ousado e elegante, composto apenas por um casaco e uma mini-saia, mas também por um pequeno detalhe que não passou despercebido: o colar.

O acessório é da marca portuguesa Peça em Ti, e não foi escolhido por acaso. Trata-se de uma peça simbólica com um significado profundo: uma cruz com asas em ródio, que combina espiritualidade com força interior.

Segundo a descrição da própria marca, esta peça representa muito mais do que um simples adorno:

“O colar da Espiritualidade e da Liberdade – A cruz representa fé (geralmente cristã), e as asas representam liberdade, transcendência ou a presença de anjos. Juntas, podem simbolizar a alma libertando-se, proteção divina ou fé que eleva.”

Márcia, conhecida por aliar estilo e mensagem em cada detalhe, voltou assim a mostrar que nada no seu visual é ao acaso. Entre o look arrojado e o simbolismo do colar, reforça-se a imagem de uma mulher segura, conectada com a sua essência e com uma presença que vai muito além da televisão.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens do look de Márcia Soares. Veja também o confronto da comentadora com Dinis Almeida, no fim da gala deste domingo.