Viralizou! Saiba o que se diz na Internet do look de Márcia Soares

Gala do Big Brother: Márcia Soares aposta em vestido polémico, e não é a primeira ex-concorrente a usá-lo

Márcia Soares arrasou com mais um look incrível na gala do Big Brother 2025.

A comentadora levou so fãs ao delírio com a escolha deste domingo.

Na gala do Big Brother 2025, transmitida a 13 de abril, Márcia Soares, de 31 anos, voltou a destacar-se como comentadora, não só pela sua análise certeira, mas também pelo look que levou muitos fãs às redes sociais.

A comentadora surgiu com um look de marca composto apenas por um casaco branco mini-saia, que destacou as pernas e reforçou o seu estilo arrojado e elegante.

No Instagram oficial da TVI, a publicação com os comentadores da noite teve grande destaque: "Os nossos comentadores vieram e deram tudo! 😍 Gostou dos looks?".

As reações não tardaram e os elogios à Márcia multiplicaram-se nos comentários. Frases como “Márcia mais uma vez a primar pela elegância! ❤️”, “Parabéns Márcia, além de elegância tens carisma e profissionalismo 🙌”, “E VIVA A MÁRCIA... Deslumbrante e excelente profissional 👏👏👏” ou “Márcia 👏👏👏 as tuas palavras foram o melhor desta gala ❤️” mostram o carinho do público.

Mais uma vez, Márcia confirmou o seu lugar de destaque entre os comentadores, reunindo elogios pela sua presença em palco e pelo impacto que deixa semana após semana.

