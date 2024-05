Depois de uma gala tensa, Márcia Soares revela: «No final, o que importa é…» Veja aqui!

Márcia Soares arrasa em vestido sedutor! Veja as imagens da gala de sábado

Márcia Soares e Francisco Monteiro arrasam em mais uma gala do Big Brother! Veja as fotos nos bastidores

A gala do Big Brother deste domingo, 12 de maio, ficou marcada por um momento tenso que envolveu a avó de Catarina Miranda, Rosário, que se exaltou em direto com a opinião do comentador Francisco Monteiro sobre o «jogo» da concorrente.

Veja o vídeo do momento:

Esta segunda-feira, 13 de maio, Márcia Soares fez um rescaldo no fim-de-semana de dupla expulsão e partilhou um vídeo que resume as duas galas.

«Amo fazer parte deste projeto», começou por escrever a comentadora do Big Brother na legenda.

«No final, o que importa é aprendermos uns com os outros», refletiu Márcia Soares.