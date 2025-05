«Esta é de borla»: Márcia Soares partilha frase polémica sobre os homens que mentem

No início da semana, Márcia Soares rumou ao sul do País, na companhia da amiga e ex-concorrente da Casa dos Segredos 8 Jéssica Vieira. A comentadora do Big Brother tem aproveitado os dias de calor para ir à praia, para descansar e para pôr a leitura em dia.

Numa dessas leituras, Márcia Soares, de 31 anos, encontrou uma frase que a própria fez questão de sublinhar e partilhar com os seus seguidores, através dos stories do Instagram. «Quando os homens mentem, a sua linguagem corporal é muitas vezes óbvia. As mulheres preferem parecer atarefadas quando mentem», pode ler-se. «Esta é de borla», reforçou a ex-concorrente do Big Brother 2023.

Percorra a nossa galeria e veja a fotografia

A mensagem subliminar que Márcia Soares deixou nas redes sociais

Márcia Soares decidiu tirar uns dias de férias e rumou ao Algarve, na companhia da amiga e ex-concorrente da Casa dos Segredos 8 Jéssica Vieira. Nas redes sociais, a comentadora do Big Brother tem partilhado vários registos destas férias especiais e, numa das fotografias, escreveu uma legenda inspiradora que não passou despercebida.

«Às vezes o final feliz é apenas sobre seguir em frente», pode ler-se na publicação de Márcia Soares, onde esta posa de vestido rendado branco, na praia. Os fãs não ficaram indiferentes à mensagem súbtil deixada pela ex-concorrente do Big Brother 2023. «É mesmo isso, Marcinha, seguir em frente para encontrarmos o nosso final feliz», «Graças a Deus que assim é! A vida é sobre viver, e o amanhã sempre será bem melhor», «É isso mesmo que importa, saúde e paz que o resto o universo traz, e porque no final, Deus escreve certo por linhas tortas», «Nada acontece por a acaso o mais importante é ter amor próprio... nada nos abala», e «Que sejas muito feliz no teu caminho» são alguns dos comentários que se podem ler.