Nova publicação de Márcia Soares deixa seguidores a suspirar – já viu as fotos?

Márcia Soares e Jéssica Vieira desfrutam de dias de sol e cumplicidade no Algarve

O início da semana trouxe bom tempo... e boas companhias. Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother 2023, está a aproveitar uns dias de descanso no sul do país, e não está sozinha. A comentadora do reality show rumou até Armação de Pêra, no Algarve, com uma presença que não passou despercebida: Jéssica Vieira, antiga participante da Casa dos Segredos 8.

As duas amigas têm partilhado vários registos destes momentos nas redes sociais, onde se mostram cúmplices, descontraídas e a aproveitar ao máximo o calor e a paisagem algarvia. Entre sorrisos, poses em biquíni e passeios à beira-mar, a ligação entre Márcia e Jéssica é evidente — e os seguidores não ficaram indiferentes.

"Algarve é sempre uma boa ideia", escreveu Márcia numa das legendas que acompanha as imagens, onde surge mais confiante e sensual do que nunca. Os elogios choveram: “Linda”, “Maravilhosa”, “Duas deusas” e “Amizade que brilha” são apenas alguns dos comentários deixados pelos fãs.

Este registo mais íntimo e pessoal mostra um lado mais leve e natural das duas figuras da televisão portuguesa, longe das luzes do estúdio e do ritmo intenso do mundo mediático. Mas, sábado a comentadora estará de volta à capital para mais uma gala imperdível.

Veja a partilha mais recente destas férias:

