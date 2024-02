Imperdível: Márcia Soares partilha presente especial no Dia dos Namorados. Veja tudo!

Pressão acabou com os Zárcia? Francisco Monteiro esclarece tudo sobre relação com Márcia Soares!

Márcia Soares, ex-concorrente do «Big Brother - Desafio Final», partilhou um presente muito especial que recebeu no Dia dos Namorados.

Nas stories do Instagram, a terceira classificada mostrou um ramo de rosas vermelhas e colocou um emoji de coração cinzento.

Já no mesmo dia, Márcia Soares tinha-se manifestado a propósito de um momento que aconteceu no programa «Dois às 10» da TVI.

Joana Dias, taróloga, foi convidada especial onde revelou o que cada signo do zodíaco reserva no campo amoroso. Márcia Soares, finalista do Big Brother 2023, reagiu à mensagem nas suas redes sociais.

«O Leão tem de ter calma, porque estão impacientes. Olhem, podem usar a impaciência para fazer amor e libertar o stress. Hoje, é um bom dia para libertar o stress e jantar com as pessoas de que gostam. Se estiverem sozinhos, não estão muito para amar e estão brutos como as portas», afirmou Joana Dias.

«Estão mais impacientes, porque estão mais focados no trabalho. Então, ficam mais impacientes, um bocadinho mais brutos a falar e mais ásperos», acrescentou a taróloga.

Foi através do X, antigo Twitter, que Márcia Soares partilhou uma fotografia a assistir ao programa, onde se pode ler no oráculo um resumo sobre a previsão para o respetivo signo: «A impaciência está no ar... Respire fundo!». «Nem digo nada», reagiu a ex-concorrente.