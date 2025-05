Este é o vestido que vai fazer a diferença nos dias de praia. E Márcia Soares já o tem

Há uma peça essencial que promete ser muito usada este Verão para arrasar nos dias de praia e Márcia Soares já a tem. Trata-se de um vestido da marca 'Kokonut Pink', com o qual a ex-concorrente deslumbrou, a desfrutar de uns dias de férias no Algarve.

Márcia Soares decidiu tirar uns dias rumo a Sul na companhia da amiga e ex-concorrente da Casa dos Segredos 8 Jéssica Vieira. Nas redes sociais, a comentadora do Big Brother tem partilhado vários registos destas férias especiais e, numa das fotografias, escreveu uma legenda inspiradora que não passou despercebida.

«Às vezes o final feliz é apenas sobre seguir em frente», pode ler-se na publicação de Márcia Soares, onde esta posa com o tal vestido na praia. Os fãs não ficaram indiferentes à mensagem súbtil deixada pela ex-concorrente do Big Brother 2023.

«É mesmo isso, Marcinha, seguir em frente para encontrarmos o nosso final feliz», «Graças a Deus que assim é! A vida é sobre viver, e o amanhã sempre será bem melhor», «É isso mesmo que importa, saúde e paz que o resto o universo traz, e porque no final, Deus escreve certo por linhas tortas», «Nada acontece por a acaso o mais importante é ter amor próprio... nada nos abala», e «Que sejas muito feliz no teu caminho» são alguns dos comentários que se podem ler.

Veja as melhores fotos das férias de Márcia Soares nas galerias que preparámos para si

Márcia Soares de férias com Jéssica Vieira... e há um pormenor que as liga João Ricardo.

Márcia Soares decidiu fazer uma pausa na rotina e rumou até ao sul do país para aproveitar o bom tempo que se faz sentir neste início de semana. A ex-concorrente do Big Brother 2023 escolheu Armação de Pêra, no coração do Algarve, para uns dias de descanso e descontração — e não foi sozinha! A viagem teve início logo após a última gala do Big Brother, no passado domingo.

A acompanhá-la nesta escapadinha está Jéssica Vieira, conhecida do público pela sua participação na Casa dos Segredos 8. As duas amigas têm partilhado vários registos nas redes sociais, onde se mostram muito cúmplices e a desfrutar da paisagem algarvia com boa disposição e estilo. Estão a aproveitar uns dias de calor em parceria com um famoso hotel da zona algarvia.

As duas partilharam uma fotografia vestidas pela marca 'HRT', da autoria de João Ricardo, também ele ex-concorrente do Secret Story 8. Na legenda, a comentadora escreveu, em inglês: «Cura através do amor».