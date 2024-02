Márcia Soares esteve no Extra e nada ficou por dizer: Saiba o que pensa a ex-concorrente

Márcia Soares implacável com Débora Neves: «Ela não transmite muita confiança»

Márcia Soares foi convidada especial do Extra desta quinta-feira à noite e comentou todos os acontecimentos do «Big Brother - Desafio Final», não deixando nada por dizer, numa edição que está ao rubro.

A terceira classificada da edição de 2023 do Big Brother comentou tudo o que tem acontecido na casa mais vigiada do País, criticando, por exemplo, a postura de António Bravo na tarefa desta semana, que não foi bem-sucedida, por terem desrespeitado as regras.

«Influencia muito os colegas a sabotar a prova e acho muito bem que o Big se tenha imposto», afirmou a ex-concorrente, referindo-se à sanção imposta pelo soberano, que não só determinou que o desafio falhou, como também confiscou 50% dos 50% do orçamento que ainda sobrava ao grupo.

Nesse sentido, e como principais responsáveis pelo desrespeito da prova que levou à sanção, a ex-concorrente criticou também a dupla, António Bravo e Ana Barbosa, considerando que quando se juntam criam problemas: «Eles juntos, a meu ver, não dão bom resultado»

Márcia Soares falou ainda sobre Noélia Pereira, tecendo elogios à concorrente, não só no que à tarefa semanal diz respeito, bem como, ao jogo no geral: «É, sem dúvida, a concorrente mais dedicada!», afirmou.

Sobre Débora Neves, Márcia Soares mostrou-se implacável, tecendo críticas à postura da concorrente no jogo: «Ela não transmite muita confiança», sublinhou.

Já quando a André Lopes, seu amigo cá fora após se terem conhecido na edição passada, Márcia destacou a mudança de postura: «Tínhamos um gatinho enjaulado e aqui temos o leão à solta», afirmou.