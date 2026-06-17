Com a vida estável em Lisboa, Marcia Soares pondera aumentar a família: «Já combinámos (...) Vem aí»

Ao Minuto

16:17
Prémio chorudo! Este é o valor que o vencedor do Big Brother Verão vai levar para casa - Big Brother

Prémio chorudo! Este é o valor que o vencedor do Big Brother Verão vai levar para casa

16:54
Contagem decrescente. O Big Brother Verão está a chegar e nós temos as primeiras imagens - Big Brother

Contagem decrescente. O Big Brother Verão está a chegar e nós temos as primeiras imagens

11:44
Última oportunidade: As inscrições para o Big Brother Verão estão a terminar - Big Brother

Última oportunidade: As inscrições para o Big Brother Verão estão a terminar

10:54
Traição? Catarina Miranda usa frase que diz muito sobre o que poderá ter levado à decisão dramática sobre Afonso Leitão - Big Brother

Traição? Catarina Miranda usa frase que diz muito sobre o que poderá ter levado à decisão dramática sobre Afonso Leitão

10:21
Fim da relação? Catarina Miranda justifica decisão de deixar de apoiar Afonso Leitão no Secret Story - Desafio Final - Big Brother

Fim da relação? Catarina Miranda justifica decisão de deixar de apoiar Afonso Leitão no Secret Story - Desafio Final

10:06
Bomba. Catarina Miranda "vira costas" ao namorado e retira o apoio: «Não apoio alguém que me desrespeitou…» - Big Brother

Bomba. Catarina Miranda "vira costas" ao namorado e retira o apoio: «Não apoio alguém que me desrespeitou…»

16:13
Marta Cardoso reage a imagens exclusivas de Eva e Diogo: «Bocas a um centímetro de distância (…) temi o pior» - Big Brother

Marta Cardoso reage a imagens exclusivas de Eva e Diogo: «Bocas a um centímetro de distância (…) temi o pior»

15:38
Francisco Monteiro mostra momento inédito de Eva e Diogo: «Vocês não têm acesso a estas imagens» - Big Brother

Francisco Monteiro mostra momento inédito de Eva e Diogo: «Vocês não têm acesso a estas imagens»

12:52
Mãe de Ariana revela "recado" que daria à filha e faz desabafo emotivo: «Não nos preparou para isto» - Big Brother

Mãe de Ariana revela "recado" que daria à filha e faz desabafo emotivo: «Não nos preparou para isto»

10:35
Marisa Pires volta a "cair em cima" de Eva e Diogo: «Beijar outras pessoas» - Big Brother

Marisa Pires volta a "cair em cima" de Eva e Diogo: «Beijar outras pessoas»

10:03
Sem saber, fora do Secret Story, Ricardo João recebe declaração especial: «Contigo sempre» - Big Brother

Sem saber, fora do Secret Story, Ricardo João recebe declaração especial: «Contigo sempre»

09:29
Arrasou Eva e apagou tudo: “Debaixo de fogo”, Marisa Pires explica gesto que está a dar que falar - Big Brother

Arrasou Eva e apagou tudo: “Debaixo de fogo”, Marisa Pires explica gesto que está a dar que falar

15:17
Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito» - Big Brother

Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito»

12:49
Sabia que esta não é a primeira vez de Jéssica num programa da TVI? E nós temos as imagens - Big Brother

Sabia que esta não é a primeira vez de Jéssica num programa da TVI? E nós temos as imagens

12:27
Tiago é o novo João para Eva? Este é o gesto que passou despercebido - Big Brother

Tiago é o novo João para Eva? Este é o gesto que passou despercebido

18:48
Cláudio Ramos não cala a revolta e expõe opinião sobre o 'triângulo' Eva, Diogo e Ariana - Big Brother

Cláudio Ramos não cala a revolta e expõe opinião sobre o 'triângulo' Eva, Diogo e Ariana

17:15
Consegue adivinhar quem é? Este menino loirinho é um dos concorrentes mais falados do Secret Story - Big Brother

Consegue adivinhar quem é? Este menino loirinho é um dos concorrentes mais falados do Secret Story

17:29
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca - Big Brother
07:38

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

17:19
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro» - Big Brother
04:49

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida» - Big Brother
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada» - Big Brother
01:02

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

11:47
Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai. - Big Brother

Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

Acompanhe ao minuto

Com a vida estável em Lisboa, Marcia Soares pondera aumentar a família: «Já combinámos (...) Vem aí»

  • Ontem às 17:23
Com a vida estável em Lisboa, Marcia Soares pondera aumentar a família: «Já combinámos (...) Vem aí» - Big Brother
Marcia Soares

Márcia Soares está a considerar dar um novo passo na vida pessoal

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Márcia Soares poderá, em breve, ter um novo companheiro de quatro patas. A comentadora do Secret Story – Desafio Final revelou à SELFIE que está seriamente a ponderar a adoção de um cão, uma decisão que acredita poder trazer mudanças positivas ao seu dia a dia.

«Estou a pensar em adotar um cão. Por acaso, já mandei mensagem para um canil em Setúbal. Acho que me faria muito bem. Seria algo que me obrigaria a sair de casa e a conviver mais», contou.

A antiga concorrente de reality shows explicou ainda que tem encontrado apoio junto das pessoas que vivem perto de si: «Também tenho vizinhos incríveis, com quem tenho conversado muito sobre os animais deles. Já combinámos que nos ajudamos uns aos outros», partilhou.

Apesar do entusiasmo, Márcia Soares admite que a decisão ainda não está totalmente fechada. «Portanto, se calhar, vem aí um cãozinho. Ainda não é certo, mas estou a pensar nisso», concluiu.

 

Ainda: Maus-tratos e ofensas! Marcia Soares chocada com fãs de Pedro Jorge: «Não contava com tanta maldade»

Marcia Soares fez um balanço sem filtros da sua experiência enquanto comentadora do Secret Story – Desafio Final e revelou ter vivido uma das fases mais difíceis desde que integra os painéis de comentário dos reality shows da TVI.

Em declarações exclusivas à SELFIE, a comentadora confessou ter sido alvo de uma onda de mensagens ofensivas durante a última edição do programa, sobretudo devido às opiniões que expressou sobre Pedro Jorge, vencedor do formato.

«Este foi um programa que me custou muito comentar, porque cada vez menos as pessoas sabem aceitar uma opinião contrária. Não sabem respeitar o trabalho dos outros», começou por afirmar.

 

Marcia Soares explicou que a forte mobilização dos apoiantes do concorrente acabou por criar um ambiente particularmente difícil para quem comentava o programa.

«Esta edição foi complicada, porque há um concorrente [Pedro Jorge] que tem um grande fanatismo à volta dele. Nós sentimos na pele e somos maltratados todos os dias, portanto, é normal que também nos tire um bocadinho o gostinho», desabafou.

Apesar da pressão e das críticas recebidas, a comentadora garantiu que nunca deixou de expressar aquilo que realmente pensava sobre o jogo e os concorrentes.

«Mas também não foi isso que me impediu de dar a minha opinião na mesma. As pessoas têm de aprender que as coisas que recebemos nas caixas de mensagens não são aceitáveis», sublinhou.

Ao recordar as várias edições que já comentou, Marcia não tem dúvidas de que esta foi a mais difícil de todas no que diz respeito às reações do público.

«Já comento muitas edições. Esta foi a pior das piores. Nunca fui tão ofendida, nunca recebi tantas mensagens como nesta edição... Eu sei que um vencedor tem muito apoio, mas não estava a contar com tanta maldade, genuinamente», confessou.

A ex-concorrente do Big Brother deixou ainda claro que as tentativas de intimidação não tiveram o efeito desejado por quem a criticava. Pelo contrário, reforçaram a sua convicção em defender as opiniões que considera justas.

«Não é que eu queira ser provocadora ou ser do contra, mas, se me maltratarem, vão ter sempre o efeito contrário. Eu não vou mudar a minha opinião. Se calhar, ainda vou estar mais atenta àquilo em que acredito para justificar ainda melhor aquilo em que acredito. Mas não vou mudar a minha opinião», garantiu.

Temas: Marcia Soares

Fora da Casa

Catarina Miranda gasta milhares em compra de luxo. E faz questão de mandar um recado ao Ex Afonso Leitão

Ontem às 12:52

Muitos duvidaram deste amor, mas sete anos depois este casal dos realities continua junto e construiu um 'império'

Ontem às 12:04

Ex-concorrente do Big Brother relata ataque assustador de um cão e mostra os ferimentos: «A minha sorte é que...»

15 jun, 14:26

É oficial: Já sabemos a data de estreia do Big Brother Verão. Todos os detalhes aqui

14 jun, 22:58

Apaixonou-se no Big Brother, mas a relação não vingou. Agora, voltou para o 'ex' e anuncia que está noiva

11 jun, 15:14

Carolina Braga voltou para os braços do 'ex' Diogo e agora estão noivos! As imagens do pedido de casamento

11 jun, 15:13
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Sete anos depois dos realities, este casal continua junto e vive uma vida de luxo: as fotos que comprovam

Ontem às 11:58

Com a vida estável em Lisboa, Marcia Soares pondera aumentar a família: «Já combinámos (...) Vem aí»

Ontem às 17:23

Catarina Miranda gasta milhares em compra de luxo. E faz questão de mandar um recado ao Ex Afonso Leitão

Ontem às 12:52

Muitos duvidaram deste amor, mas sete anos depois este casal dos realities continua junto e construiu um 'império'

Ontem às 12:04

Prémio chorudo! Este é o valor que o vencedor do Big Brother Verão vai levar para casa

Ontem às 16:17
Ver Mais

Notícias

Com a vida estável em Lisboa, Marcia Soares pondera aumentar a família: «Já combinámos (...) Vem aí»

Ontem às 17:23

Prémio chorudo! Este é o valor que o vencedor do Big Brother Verão vai levar para casa

Ontem às 16:17

Catarina Miranda gasta milhares em compra de luxo. E faz questão de mandar um recado ao Ex Afonso Leitão

Ontem às 12:52

Muitos duvidaram deste amor, mas sete anos depois este casal dos realities continua junto e construiu um 'império'

Ontem às 12:04

Ex-concorrente do Big Brother relata ataque assustador de um cão e mostra os ferimentos: «A minha sorte é que...»

15 jun, 14:26
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

08:37

Desilusão, insultos e frustração. Leandro, João Ricardo e Bruno "arrasam" Pedro Jorge

Ontem às 22:40
03:51

João Ricardo expõe conversa privada de Pedro Jorge com Nufla: «Disse que era bom»

Ontem às 22:24
03:51

Pedro Jorge acusado de usar as mulheres da Casa: «Que assuma as consequências dos atos dele»

Ontem às 22:24
03:15

Leandro acusa Sara prolongar uma narrativa "amorosa" com João Ricardo

Ontem às 22:10
04:07

Sara é decisiva sobre João Ricardo: «Não confia em mim e eu não confio nele»

Ontem às 22:07
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother Verão": divulgada novidade decisiva sobre prémio do próximo reality show da TVI!

Ontem às 17:04

Ana Duarte vai ser mãe pela segunda vez?

Ontem às 16:51

Ana Duarte conta tudo sobre reconciliação... e faz revelação sobre origem da rutura!

Ontem às 16:06

Afonso Leitão acusa Catarina Miranda de novo crime "bastante mais grave"

Ontem às 15:49

Marcia Soares abre o coração: "É um processo, mas já estou bem aqui"

Ontem às 14:04
Ver Mais Outros Sites