Surpresa: Marcia Soares mostra-se em companhia muito especial (e bem conhecida)

Marcia Soares surpreendeu tudo e todos ao mostrar-se no ginásio, ao lado de um dos casais mas icónicos da Casa dos Segredos. A comentadora de reality shows decidiu ir treinar na companhia especial de Rita Almeida e Marcelo Palma, ex-concorrentes do Secret Story 8.

A ex-concorrente do Big Brother 2023 partilhou um registo fotográfico nas stories do Instagram, onde posa ao lado do casalinho.

Veja aqui a imagem em questão:

Decote provocante e sexy. Este é o look de Marcia Soares que todas querem: e nós descobrimos o preço

Márcia Soares superou todas as expectativas com um visual muito sexy! A ex-concorrente do Big Brother 2023 surgiu com um coordenado que tem a cor tendência deste verão... mas foi o decote que roubou todas as atenções.

A também comentadora do Big Brother surgiu em novas fotografias com um conjunto amarelo pastel, composto por uma saia midi rodada e fluida, e por um top estilo corset de alças, com um decote provocante e muito sensual.

O modelito é da marca portuguesa Mimus Brand, e custa 89,90€. Se quiser ter o look igual ao da Marcia, pode encontrá-lo aqui.

Os fãs ficaram rendidos à sensualidade de Marcia Soares e encheram a publicação de Instagram em que ela mostra o seu look de rasgados elogios. «És uma verdadeira obra de arte! 🥵🔥», «Esse vestido fica-te a matar», «Que Monumento», «O amarelo fica lindo», «Simplesmente ...Maravilhosa ...com a cor da moda 💛», pode ler-se.

Percorra a nossa galeria e veja todos os pormenores do look

A transbordar felicidade, Márcia Soares conquista novo objetivo de vida! Saiba tudo

Márcia Soares, uma das figuras mais marcantes do universo Big Brother, voltou a dar que falar nas redes sociais ao partilhar com os fãs uma novidade muito especial. A ex-concorrente e atual comentadora anunciou, através de um vídeo publicado nas stories do Instagram, que acabou de comprar o carro dos seus sonhos.

«Acabei de comprar um carro. Graças a Deus, amém, obrigada (...) consegui comprar um dos quatro que eu gostava de comprar», disse, com visível emoção. Márcia mostrou-se orgulhosa com esta conquista pessoal e destacou: «Agora tenho um carro giro, cheiroso».

Apesar da alegria, Márcia revelou que não iria comemorar como gostaria. «Estou muito feliz com a minha nova conquista. Era para ir festejar hoje, mas não vou porque estou doente, acho que estou com febre», desabafou.

Ainda assim, este marco simboliza mais um passo de sucesso na vida da ex-concorrente do Big Brother.

Veja o vídeo da grande revelação: