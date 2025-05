«Algodão doce»: Este é o look de Márcia Soares de que todos falam e nós explicamos porquê

Márcia Soares voltou a estar em destaque em mais uma gala do Big Brother. Desta vez, a comentadora, de 31 anos, optou por um vestido cor de rosa, que não deixou ninguém indiferente, sendo muito comentado nas redes sociais e não só.

O visual é da marca Atelier Fusion e faz lembrar o «algodão doce», pela sua cor e forma. Trata-se de um vestido curto, rosa claro, em formato balão, com aplicações de mini-rosas que lhe dão um relevo muito especial, semelhante ao algodão doce, e com um generoso decote.

A comentadora do Big Brother 2025 completou o look com o cabelo apanhado e uns brincos em forma de coração, que realçam ainda mais a sua luz e brilho naturais.

Nas redes sociais são muitos os elogios à escolha de Márcia Soares: «Amei amei esse look perfeito»; «Uma bonequinha linda»; «Meu algodãozinho doce da minha vida. Amo-te!»; «A gata mais gata do mundoooo», são alguns dos comentários à partilha da ex-concorrente.

Percorra a galeria e veja as fotografias do look de Márcia Soares ao pormenor.

