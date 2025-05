Ninguém esperava. Márcia Soares choca com desabafo surpreendente: «Já me está a cansar...»

Vestido curto e com grande decote. Márcia Soares dá tudo no look da gala

Márcia Soares é comentadora do Big Brother 2025 e nunca deixa nada por dizer sobre os mais polémicos temas da casa. A ex-concorrente do reality show da TVI não esconde que gosta de Luís Gonçalves, mas nesta segunda-feira, 19 de maio, não poupou nas críticas à postura do ex-fuzileiro, depois de este protagonizar mais uma discussão com Nuno Brito.

«O Luís já me está a cansar também, não vou ser hipócrita. Fala muito, não ouve ninguém... Mas apesar de tudo, é um jogador transparente, diz aquilo que pensa na hora, é humilde... é tudo aquilo que ele é», confidenciou Márcia Soares. «Depois, o problema do Nuno, a meu ver... Ele poderia ser ainda melhor jogador se fosse mais transparente, se nos explicasse quais são as intenções dele. Nunca consigo perceber realmente as intenções do Nuno, porque ele nunca admite nada. Quando erra, nunca admite. Foca-se mais nas reações dos outros", acrescentou.

Sobre a rivalidade entre Luís Gonçalves e Nuno Brito, a comentadora do Big Brother comentou: «Estes dois não se vão entender nunca. Isto aqui já é muito pessoal, muito íntimo. Por mais que ouça que são muito parecidos, eu acho que são o total oposto um do outro. O que eles têm em comum é, realmente, o facto de falarem muito alto, gritarem e de se atropelarem. Mas eu acho que as intenções no jogo não são as mesmas».

Márcia Soares e João Ricardo juntos… em objetivo comum que o vai surpreender!

Márcia Soares e João Ricardo são ambos de ex-concorrentes de reality-shows e atuais comentadores do Big Brother 2025, tendo formado uma amizade após se cruzarem nos corredores da TVI.

Mas há algo mais a unir dois ex-concorrentes: ambos estão numa fase em que treinar e ter um estilo de vida saudável é uma das prioridades de vida.

Tanto Márcia como João Ricardo, têm mostrado vários registos nos treinos e no caso da jovem nortenha, já é público que está a ser acompanhada por uma equipa especializada para perder peso.

