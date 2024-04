Márcia Soares revela que se afastou de alguns ex-concorrentes do Big Brother 2023: «Precisava de me afastar...»

Márcia Soares surpreende com decote arrojado para mais uma gala do Big Brother! Veja as fotos

Márcia Soares é a protagonista do último Contraste, programa de Inês Simões, que pode ver, em exclusivo, no TVI Player. Durante a entrevista, a comentadora do Big Brother 2024, contou que «cortou» relações com alguns ex-concorrentes da sua edição que participaram no Big Brother 2023.

«Desliguei, fui-me desligando aos poucos. Nem sei porquê, aquilo foi acontecendo. Porque eu fui estando com algumas pessoas e depois a conversa era muito Big Brother, eram muito os filmes do Big Brother, o que se faz ou não se faz cá fora, quem é que está com não sei com quem. E eu não me identificava, eu precisava de fazer esse corte, precisava de me afastar», começou por contar.

Para além de Francisco Monteiro, Márcia Soares partilhou ainda que mantém contacto com pelo menos mais três concorrentes dessa edição: «O André, de vez em quando, pergunto como é que ele está, ele também me pergunta a mim, é uma pessoa que lá dentro foi um grande apoio para mim, acho que ele tem também muitos bons valores, e fomos amigos, eu considerei meu amigo lá dentro. Portanto, ainda estou em contacto de vez em quando com o André».

«Também alguém que me surpreendeu bastante foi a Mariana e a Dulce, que eu nunca pensei me dar bem ou algum dia sequer trocar mensagem, são as pessoas com quem até tenho mais estado, vão ter comigo ao Devela, temos estado juntas. Amizade é uma coisa que, para mim, se constrói, na casa do Big Brother aconteceu muita coisa e cá fora estou a construir», disse.

