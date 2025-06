Gostou do último look de Márcia Soares? Encontrámos um parecido por menos de 50 euros e dizemos-lhe onde

Elegante, fresca e confiante — assim surgiu Márcia Soares na mais recente gala do Big Brother, provando, uma vez mais, que sabe como se destacar com classe. A comentadora da TVI apostou num look total white, que aliou sofisticação a uma leve ousadia, e que rapidamente se tornou um dos mais comentados da noite.

O visual era composto por um blazer estruturado, de corte elegante, conjugado com uma saia plissada, criando um conjunto harmonioso e cheio de movimento. Uma escolha que equilibra o clássico com o moderno, e que valoriza a silhueta com simplicidade e bom gosto.

Mas há boas notícias para quem se apaixonou pelo estilo de Márcia: encontrámos um conjunto semelhante na Zara por menos de 50 euros. Sim, é possível recriar este visual icónico sem gastar uma fortuna — e com peças acessíveis e versáteis.

Para completar o look, Márcia optou por sandálias baixas em tom bege, um detalhe discreto mas eficaz, que deu ao conjunto um toque ainda mais refinado. O contraste entre o branco puro e o bege suave reforçou a elegância natural da apresentadora.

Com escolhas sempre certeiras, Márcia Soares continua a afirmar-se como uma das grandes referências de estilo da televisão portuguesa. O seu visual “clean”, contemporâneo e repleto de personalidade torna-a num verdadeiro ícone de moda dos serões de domingo.