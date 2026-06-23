Márcia Soares mostra o lado mais sensual no lançamento do seu novo projeto profissional

A ex-concorrente, Márcia Soares prepara-se para dar um novo passo no mundo da moda com o lançamento da sua nova coleção de swimwear, que promete ser uma das mais aguardadas da temporada.

A novidade foi revelada nas redes sociais, onde Márcia apresentou oficialmente a coleção de praia, marcada por um registo mais ousado e sensual, sem perder o foco no conforto e na elegância.

“A espera terminou 🌞”, começou por anunciar, entusiasmando os seguidores. A coleção chega amanhã às 20h e inclui “7 biquínis. 3 fatos de banho. Peças pensadas para te acompanhar nos dias mais quentes, com modelos que combinam conforto, elegância e confiança”.

A criadora destacou ainda o carácter exclusivo de algumas peças, alertando os fãs para a elevada procura esperada: “Define o teu alarme porque algumas peças são limitadas ✨”.

“Quem está pronta para descobrir a coleção? 🤍”, concluiu.