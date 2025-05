Descobrimos de onde é o conjunto super cobiçado de Márcia Soares e contamos-lhe tudo

Uau! Márcia Soares deixa todos de queixo caído com look surpreendente

Márcia Soares tem sido uma presença assídua nas redes sociais e tem arrasado com looks incríveis de cortar a respiração. Quer seja visuais de gala, mais formais, ou looks casuais de dia-a-dia, a comentadora não desilude e soma elogios.

Este domingo, Márcia Soares, de 31 anos, recorreu às stories do Instagram para mostrar um conjunto preto mais descontraído, calça e casaco, que usou num dos diários do Big Brother 2025 que foi comentar. Após esta gala, a comentadora voltou a usar e disse de onde era.

«Boa noite. Mais uma gala terminada. Foi tensa, mas é assim que eu gosto. E venho-vos mostrar rápido este conjuntinho, que foi o conjunto que eu usei sexta-feira à tarde no programa, mas esqueci-me de vos dizer de onde era e vocês perguntaram. Hoje estou a usar novamente. É da 'Nuua'», contou.

