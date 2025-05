Márcia Soares resolve desafio insólito e é inundada de elogios: «Génio»; «Perspicaz»; «Não chegaria lá…»

Uau! Márcia Soares deixa todos de queixo caído com look surpreendente

Márcia Soares tem sido uma presença assídua nas redes sociais e tem arrasado com looks incríveis de cortar a respiração. Quer seja visuais de gala, mais formais, ou looks casuais de dia-a-dia, a comentadora não desilude e soma elogios.

Este domingo, para além do look deslumbrante que Márcia escolheu para comentar mais uma gala do Big Brother 2025, houve outro desafio que captou todas as atenções dos fãs e seguidores da ex-concorrente de 31 anos.

Tanto Márcia Soares como Gonçalo Quinaz - também comentador desta edição - foram desafiados a enfrentar um desafio proposto pela repórter digital do Big Brother, Ana Rita Vassalo: Com uma garrafa de água à frente, tinham de dizer se estava aberta ou fechada.

O que eles não sabiam é que o desafio não era sobre a garrafa, mas sim sobre a boca da repórter. Após algumas tentativas falhadas, Márcia Soares percebeu a lógica e acabou por acertar, resolvendo o desafio com muitas gargalhadas.

Na caixa de comentários do Instagram da TVI, onde foi partilhado o vídeo do momento, muitos elogiaram a perspicácia de Márcia Soares: «Viva a Márcia»; «A Márcia é um génio e ainda por cima lindaaaaa»; «Não chegaria lá juro. Oh pá a Marcia é tão perspicaz!!!! Bemmm», lê-se.

Veja o vídeo do desafio em cima e percorra as galerias de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Márcia Soares.