«Mulherão»: Márcia Soares ‘faz parar’ o metro. E há três ex-concorrentes que não ficaram indiferentes

Márcia Soares deslumbra em Lisboa: veja as novas fotos do dia-a-dia da comentadora do Big Brother

Uau! Márcia Soares deixa todos de queixo caído com look surpreendente

Márcia Soares surpreendeu tudo e todos ao surgir no metro de Lisboa com um look arrasador, que somou elogios nas redes sociais. Com um crop top e calções pretos e um casaco de ganga oversize, a comentadora do Big Brother 2025 causou sensação.

Na sua página de Instagram, Márcia Soares, de 31 anos, rumou à capital e mostrou tudo e os fãs não ficaram indiferentes: «Além de linda, tem muito estilo»; «O metro parou e não foi falta de luz 😂 foi luz a mais da nossa Princesa»; «Look, resultados da alimentação e ginásio já visíveis 🔥👏 continua estás num bom caminho! E por mais looks assim que te valorizam!», lê-se.

Na caixa de comentários é ainda possível ver as reações de três ex-concorrentes do Big Brother. Inês Morais e o casal, Rita Almeida e Marcelo Palma, elogiaram Márcia Soares: «Muito linda amorzão»; «Eh gataaaaa 🔥🔥»; «Uau que metro lindo amiga 🤣», escreveram, respetivamente.

Veja a partilha da ex-concorrente e percorra as galerias de fotografias que preparámos para si para ver as melhores imagens de Márcia Soares.