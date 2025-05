Márcia Soares faz partilha profunda e este é o comentário com mais ‘gostos’: «Que a tua voz…»

Márcia Soares recorreu às redes sociais para fazer uma partilha do seu look da última gala do Big Brother - em que exerce o papel de comentadora - com uma reflexão profunda, que não deixou ninguém indiferente.

«Caminhar leve na vida é um acto de resistência, uma forma de dizer ao peso do mundo: “Eu vejo-te, mas não te carrego” 🤍 @asnove», escreveu Márcia Soares, na legenda da partilha.

Foram muitos os comentários a elogiar Márcia Soares e a apoiá-la, mas há um que se destaca por ser o que tem mais 'gostos' e reações.

«Que uma maré nunca defina a tua opinião! Que a tua voz seja sempre reflexo da verdade em que acreditas, só assim faz sentido. Quem com verdade comunica, com verdade é ouvida ❤️🔥», escreveu uma seguidora da ex-concorrente do Big Brother.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens do look de Márcia Soares na última gala do Big Brother 2025.

Veja também: Todos falam: A reação amorosa de Márcia Soares à importante conquista de João Ricardo