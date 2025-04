Márcia Soares falou na gala do Big Brother. E o que disse ficou viral

Durante a gala do Big Brother, Márcia Soares, comentadora de 31 anos, foi chamada a dar a sua opinião sobre os acontecimentos mais recentes na casa mais vigiada do país. Sem receios, e com a frontalidade que já lhe é reconhecida, Márcia respondeu de forma imediata quando questionada sobre que concorrente gostaria de ver fora do jogo: Nuno Brito.

Antes de ser anunciado o primeiro concorrente salvo da noite, Cláudio Ramos perguntou aos comentadores quais os seus prognósticos. Márcia Soares afirmou que acreditava que Nuno poderia ser salvo pelo público, mas deixou bem claro que era o participante que gostaria de ver fora da casa.

"Ele vai ser salvo porque é o mais verdadeiro, o mais genuíno. Estou só a dizer o que ele acha que passa cá para fora. Ele está convencido disso", comentou Márcia, acrescentando: "Ele considera-se um sobrevivente, mas muito do que faz é planeado, é pensado. Eu fico sempre na dúvida sobre o que ele diz. Ele afirma que é uma boa pessoa, mas não basta dizê-lo, é preciso prová-lo com atitudes."

As palavras da comentadora não passaram despercebidas e arrancaram fortes aplausos do público presente. Em tom de ironia, Márcia Soares acusou Nuno Brito de ter criado uma imagem para si próprio dentro da casa, que, na sua opinião, não corresponde à realidade.

A comentadora acredita que o concorrente está tão convencido dessa imagem que poderá ser surpreendido ao sair para o exterior. Reforçou ainda a sua convicção de que o jogo de Nuno é "muito planeado e pensado", faltando-lhe, por isso, genuinidade.

Com mais uma intervenção sem filtros, Márcia Soares voltou a mostrar porque é uma das comentadoras mais respeitadas e aplaudidas do programa.

