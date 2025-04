Tudo o que a Internet tem a dizer sobre o look de Márcia Soares

Na gala de ontem do Big Brother 2025, uma das comentadoras voltou a roubar todas as atenções. Márcia Soares brilhou com um look totalmente preto, um penteado de inspiração retro e uma maquilhagem elegante, conquistando fãs e seguidores nas redes sociais.

No Instagram oficial da TVI, onde foi partilhado um registo dos bastidores com a legenda "Nos bastidores de mais uma gala do Big Brother 💘", os elogios não tardaram a chegar. A internet foi unânime: "A Márcia está maravilhosa 🔥🔥", "A Márcia está linda e cada vez melhor como comentadora", "Marcinha, a nossa Princesa do Povo 🔥 lindíssima 🔥", "Maravilhosa 🔥" e "Márcia é a melhor parte da gala 🤍" foram apenas alguns dos muitos comentários entusiasmados.

Com o seu estilo, elegância e carisma, Márcia Soares continua a afirmar-se como uma das figuras mais queridas do Big Brother e uma presença indispensável nas noites de gala.

Para esta noite tão especial comentadora escolheu um vestido curto em tons de preto e mostrou novamente o seu lado mais sensual e ousado, com um decote elegante que chamou todas as atenções.

O look de Márcia Soares é mais uma vez da autoria da estilista Fátima Lopes e somou elogios dos fãs e seguidores do Big Brother.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens do visual deslumbrante de Márcia Soares.