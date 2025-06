«Fui muito feliz...»: Márcia Soares despede-se de capítulo marcante

‘De Márcia preto nunca me comprometo’: Márcia Soares deslumbra com look que o vai deixar de queixo caído

Márcia Soares, antiga concorrente do Big Brother 2023 e comentadora da edição deste ano do reality show da TVI, recorreu à rede social X (antigo Twitter) para anunciar o fim desta etapa na sua vida profissional. Através de uma publicação carregada de emoção, a comentadora deixou palavras de gratidão e fez um balanço positivo da sua participação no programa: «Amanhã encerra-se mais um capítulo! Fui muito feliz naquela cadeira e na caixinha mágica! Despeço-me com o sentimento de dever cumprido e com a certeza que sempre fui fiel ao que acredito e defendo! OBRIGADA POR TODO O APOIO! Vocês tornam todas as viagens mais bonitas!», escreveu a ex-concorrente na sua conta oficial.

A presença de Márcia Soares como comentadora no Big Brother 2025 marcou a sua estreia neste novo papel dentro do universo do programa. A experiência permitiu-lhe observar o formato de outra perspetiva, agora do lado dos analistas, e reforçar a sua ligação ao público que já a seguia desde a edição anterior.

Importa recordar que Márcia Soares conquistou o terceiro lugar no Big Brother 2023, edição em que se destacou pelo seu percurso autêntico e pela forte empatia que gerou junto dos telespectadores. Desde então, tem mantido uma base sólida de fãs, que continuam a demonstrar carinho e apoio nas diversas etapas da sua carreira.