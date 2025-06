O vestido de verão mais cool e confortável de Márcia Soares está em saldo

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e atualmente comentadora do formato, voltou a brilhar nas redes sociais com uma escolha de look que está a dar que falar.

Na sua página oficial do Instagram, Márcia partilhou duas fotografias em que surge com um vestido leve e elegante, perfeito para os dias quentes de verão, da marca portuguesa Bohochic Closet.

A peça em questão, que combina um estilo boémio com um toque de romantismo, está agora com um desconto especial e custa apenas 35,01 euros — um verdadeiro achado para quem procura estar na moda sem gastar muito.

O vestido destaca-se pelo corte fluido, pelas mangas delicadas e pelo padrão leve, ideal para um passeio à beira-mar, uma saída descontraída ou até um jantar ao pôr do sol.

Com este look, Márcia Soares mostra, mais uma vez, que estilo e sofisticação podem andar de mãos dadas com peças acessíveis.

Onde comprar?

O vestido está disponível no site da Bohochic Closet com desconto limitado a 35,01€. Corre, porque as peças favoritas da Márcia costumam esgotar rapidamente!