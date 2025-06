Ousada, transparente e com a lingerie à mostra. Márcia Soares em grande destaque na gala final

Enquanto decorre a gala final do Big Brother 2025, Márcia Soares já está a dar nas vistas com um dos visuais mais comentados da noite. A comentadora voltou a surpreender com uma escolha arrojada e cheia de personalidade.

Márcia Soares surge com um vestido preto transparente a partir do peito, deixando a lingerie da comentadora bem visível, uma peça que alia ousadia e elegância de forma harmoniosa. O tecido fluido e a transparência estratégica conferem ao visual um toque sensual, sem perder a sofisticação que tem vindo a marcar o seu estilo ao longo da edição. Trata-se de uma criação que realça não só a silhueta da comentadora, mas também a sua confiança e postura elegante.

Com o cabelo apanhado num penteado clássico e bem estruturado, Márcia Soares optou por destacar os ombros, visíveis graças ao corte do vestido que deixa a parte superior do tronco a descoberto. Esta opção contribui para um look equilibrado, onde cada detalhe parece cuidadosamente pensado.

A maquilhagem, de tons neutros e acabamento luminoso, valoriza os traços do rosto sem roubar protagonismo ao vestido. Já os acessórios, discretos mas sofisticados, funcionam como complemento perfeito, reforçando a elegância do conjunto.