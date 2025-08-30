Num destino de sonho, Márcia Soares deslumbra em biquíni e mostra a boa forma física

Márcia Soares está a aproveitar os últimos dias de agosto para recarregar energias no sul do país e encontrou, no Algarve, o seu novo refúgio de eleição: a ilha de Armona.

Nas fotografias partilhadas, a ex-concorrente do Big Brother 2023 surge em biquíni branco, a apanhar banhos de sol, exibindo a sua forma física invejável e um estilo descontraído e elegante. A publicação somou elogios e reforçou o estatuto de Márcia como uma das figuras mais acarinhadas e estilosas do universo dos reality shows.

A comentadora de reality shows, partilhou nas redes sociais várias imagens das férias e revelou-se rendida ao encanto do local. «Encontrei o meu novo sitio preferido no Algarve para descansar e desligar: Armona», escreveu.

«Uma ilha super linda, charmosa, calma, paradisíaca, com casinhas perfeitamente simples e românticas! Em relação à praia deixo-vos tirar as vossas próprias conclusões», acrescentou Márcia, visivelmente encantada.

Percorra a galeria e veja todos os registos que Márcia partilhou!