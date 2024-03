Sensualidade e elegância! Veja o look escolhido por Márcia Soares para a estreia do Big Brother 2024

Este domingo, dia de Páscoa, é dia de gala do «Big Brother 2024», que conta com os dois comentadores, Francisco Monteiro e Márcia Soares.

A finalista do «Big Brother 2023» partilhou, horas antes da emissão começar, através do Instagram, uma fotografia, com um «miminho» que deixaram no seu camarim.

«Chegares ao camarim e teres isto à tua espera», começou por escrever Márcia Soares, na legenda da fotografia, onde se pode ver um ramo de flores. «Obrigada, de coração», agradeceu.