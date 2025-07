Radiante! Marcia Soares anuncia novidade: «Graças a Deus e a vocês...»

Horizontal é o novo vertical: As novas fotos de Márcia Soares que o vão surpreender

Marcia Soares está a viver uma das melhores fases da sua vida e esta quinta-feira recorreu às redes sociais para partilhar uma novidade que a deixou radiante e que está relacionada com uma marca de cremes e protetores solares, com quem tem trabalhado.

«Hoje trago-vos uma novidade que me deixa mais uma vez extremamente feliz e orgulhosa e tem a ver com a Nivea, obviamente», começou por referir a ex-concorrente do Big Brother, através dos stories da sua página de Instagram.

Marcia continuou: «Vocês devem recordar-se que há uns meses eu fui a capa do folheto da Nivea, graças a Deus e graças a vocês principalmente. Correu tudo super bem, portanto decidimos lançar este pack edição limitada de verão, perfeito para as tuas férias». Em causa está um conjunto de produtos de skyncare para cuidar da sua pele este verão.

