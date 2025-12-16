Fim do mistério. Desvendada a identidade do "admirador secreto" de Marcia Soares

Marcia Soares mostra o lado mais íntimo da sua rotina: veja as fotos que estão a derreter os fãs

Afinal, quem é o "admirador secreto" de Marcia Soares? A ex-concorrente do Big Brother 2023 tem mostrado, nas redes sociais, vários ramos de flores que recebe ocasionalmente e, agora, decidiu revelar quem é que lhos envia.

«A nossa edição (do Big Brother) marcou muito. Olho para trás e não há nada mais importante do que o público que me apoiou e continua a apoiar-me. Sei o quanto eles foram importantes e o quanto eles são importantes. Muito do que conquistei também foi graças a eles e as rosas são deles», começou por dizer, em declarações à Selfie.

E adiantou: «Parece que eles sentem quando eu estou um bocadinho mais em baixo. Mandam-me aquele miminho sempre na hora certa.»

No entanto, houve um ramo cujo remetente continua a ser um mistério. «Houve um ramo que não foi deles, mas os restantes foram. E já lá vai muito tempo o que não foi», confidenciou, de sorriso no rosto, preferindo manter em segredo a identidade de quem lhe enviou esse ramo especial.

