Bate-boca explosivo fora do Big Brother: Marcia Soares e tia de Afonso 'pegam-se' em direto

A revelação da noite! Estúdio em euforia com a concorrente mais votada da noite e não é quem está à espera - Big Brother
A revelação da noite! Estúdio em euforia com a concorrente mais votada da noite e não é quem está à espera

Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora - Big Brother
Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora

Sentada na cadeira de líder, Jéssica confronta Catarina Miranda: «Vais trabalhar ou não vais trabalhar?» - Big Brother
Sentada na cadeira de líder, Jéssica confronta Catarina Miranda: «Vais trabalhar ou não vais trabalhar?»

Prova do líder: Saiba quem é o último líder do Big Brother Verão - Big Brother
Prova do líder: Saiba quem é o último líder do Big Brother Verão

A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão - Big Brother
A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão

As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade» - Big Brother

As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade»

Um tumor, ameaças de morte à mãe e a relação com Jéssica: Afonso chora desalmadamente na Curva da Vida - Big Brother

Um tumor, ameaças de morte à mãe e a relação com Jéssica: Afonso chora desalmadamente na Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida - Big Brother
Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe» - Big Brother
Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela» - Big Brother
Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

Afonso Leitão declara-se a Catarina Miranda na Curva da Vida: «Gosto muito dela» - Big Brother
Afonso Leitão declara-se a Catarina Miranda na Curva da Vida: «Gosto muito dela»

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno» - Big Brother
Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

Nel Monteiro revela segredo da música mais popular de sempre. O episódio carcato que aconteceu há 41 anos - Big Brother
Nel Monteiro revela segredo da música mais popular de sempre. O episódio carcato que aconteceu há 41 anos

Jéssica Vieira recorda postura de Afonso Leitão: «O cuidado que não existiu...» - Big Brother
Jéssica Vieira recorda postura de Afonso Leitão: «O cuidado que não existiu...»

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão: «Teve ciúmes do Fábio Paim?» - Big Brother
Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão: «Teve ciúmes do Fábio Paim?»

Viriato Quintela é surpreendido por Kina e faz uma "compra" especial com as moedas que tem - Big Brother
Viriato Quintela é surpreendido por Kina e faz uma "compra" especial com as moedas que tem

Afonso Leitão passa-se com Viriato Quintela: «Cava a tua cova, enterra-te lá dentro» - Big Brother
Afonso Leitão passa-se com Viriato Quintela: «Cava a tua cova, enterra-te lá dentro»

Miniestrela em ação: Filho de Maria Botelho Moniz fascinado com os bastidores do BB Verão - Big Brother

Miniestrela em ação: Filho de Maria Botelho Moniz fascinado com os bastidores do BB Verão

Miranda com «nojo» de Jéssica? Discussão 'explode' em plena gala e Maria Botelho Moniz repõe a verdade - Big Brother

Miranda com «nojo» de Jéssica? Discussão 'explode' em plena gala e Maria Botelho Moniz repõe a verdade

Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão - Big Brother

Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão

As reações dos semi-finalistas ao verem ex-concorrentes dentro da casa do Big Brother - Big Brother
As reações dos semi-finalistas ao verem ex-concorrentes dentro da casa do Big Brother

Maria Botelho Moniz surpreendida com discussão de Catarina Miranda e Viriato - Big Brother
Maria Botelho Moniz surpreendida com discussão de Catarina Miranda e Viriato

Bruna obtém avaliação de liderança positiva, arrasa com os "Calé" e deixa estúdio em euforia - Big Brother
Bruna obtém avaliação de liderança positiva, arrasa com os "Calé" e deixa estúdio em euforia

Maria Botelho Moniz vê-se obrigada a por ordem na casa: «Se vocês não respeitarem...» - Big Brother
Maria Botelho Moniz vê-se obrigada a por ordem na casa: «Se vocês não respeitarem...»

Jéssica revolta-se e Catarina Miranda responde: «Falas baixo!» - Big Brother
Jéssica revolta-se e Catarina Miranda responde: «Falas baixo!»

Bate-boca explosivo fora do Big Brother: Marcia Soares e tia de Afonso 'pegam-se' em direto

  Big Brother
  Ontem às 19:45
Bate-boca explosivo fora do Big Brother: Marcia Soares e tia de Afonso 'pegam-se' em direto - Big Brother

Marcia Soares e tia de Afonso Leitão desentenderam-se em direto no Especial na véspera da semifinal do Big Brother Verão.

Na véspera da semifinal do Big Brother Verão, Nuno Eiró conduziu o Especial deste sábado, 6 de setembro, onde foram comentados os últimos acontecimentos da casa. Marcia Soares, Susana Ferreira, tia de Afonso Leitão, fizeram parte do leque de convidados e o clima azedou entre as duas.

Tudo começou quando Marcia Soares partilhou a sua perspetiva sobre o jogo de Afonso Leitão. «Acho que, de uma forma geral, se a Jéssica e o Afonso lá estão dentro, é porque os dois são um ex-casal. Eles entraram os dois para nós cá fora conseguirmos perceber como é que dois ex-namorados vão interagir dentro de uma casa», começou por dizer a ex-concorrente do Big Brother 2023, que é amiga pessoal de Jéssica.

«A Jéssica não tinha como fugir daquilo. A Jéssica jogou com o Afonso, obviamente, como a Miranda também jogou, e como o próprio Afonso também jogou, porque o Afonso não chegava a lado nenhum sem este triângulo», acrescentou.

A tia de Afonso não se deixou ficar: «Mas que mania, o Afonso… Então e a Jéssica chegava?»

Nuno Eiró interveio e questionou então Marcia sobre se Jéssica Vieira ainda tinha sentimentos por Afonso Leitão. Márcia respondeu: «Ela própria já explicou que sim, acho que é notório». Susana voltou a contrariá-la: «Não gosta nada do Afonso…»

Com ironia, Marcia Soares reagiu: «Nós não vamos… Pronto, o Afonso gostou mais da Jéssica, pronto».

Tia de Afonso e Marcia Soares em alta tensão: «Quem tirar o prémio à Miranda...»

O clima de tensão aumentou quando Susana apelou ao público para que o sobrinho, Afonso, fosse salvo. «Ele merece ser salvo, merece estar lá dentro, merece que a gente o salve e chegar à final, que não vai ganhar. A gente sabe todos que ele não vai ganhar e quem tirar o prémio à Catarina Miranda é mal tirado. É a minha opinião», atirou.

Márcia, mesmo sem ter sido chamada a intervir, respondeu ao comentário e questionou a tia de Afonso sobre se estaria ali para defender Catarina Miranda. 

«Quando falei na Miranda não é para darem votos ao Afonso por estar a falar nela. Todos sabemos que votam porque gostam um do outro, enquanto as outras teams votam porque não querem que eles sejam salvos», retorquiu Susana, exaltada.

Márcia defendeu a amiga e a comunidade de fãs que apoia Jéssica Vieira: «Daquilo que eu sei, a Jéssica tem apoio por aquilo que ela é, não é para tirar o tapete ao Afonso nem à Miranda. O foco da team dela é e sempre foi a Jéssica».

Para Susana, as estratégias das fãs são movidas mais por oposição do que por identificação genuína com os concorrentes. «As teams estão juntas não é porque gostam da Jéssica, da Bruna ou do Viriato. O que acho triste é que votam não porque gostam, mas porque odeiam a Miranda. Amanhã o Afonso vai sair, é o que vai acontecer», respondeu.

Márcia não deixou a acusação sem resposta: «A Miranda tem este efeito: para o bem e para o mal, ela mexe».

Temas: Marcia Soares Afonso Leitão Confronto

