Bate-boca explosivo fora do Big Brother: Marcia Soares e tia de Afonso 'pegam-se' em direto

Na véspera da semifinal do Big Brother Verão, Nuno Eiró conduziu o Especial deste sábado, 6 de setembro, onde foram comentados os últimos acontecimentos da casa. Marcia Soares, Susana Ferreira, tia de Afonso Leitão, fizeram parte do leque de convidados e o clima azedou entre as duas.

Tudo começou quando Marcia Soares partilhou a sua perspetiva sobre o jogo de Afonso Leitão. «Acho que, de uma forma geral, se a Jéssica e o Afonso lá estão dentro, é porque os dois são um ex-casal. Eles entraram os dois para nós cá fora conseguirmos perceber como é que dois ex-namorados vão interagir dentro de uma casa», começou por dizer a ex-concorrente do Big Brother 2023, que é amiga pessoal de Jéssica.

«A Jéssica não tinha como fugir daquilo. A Jéssica jogou com o Afonso, obviamente, como a Miranda também jogou, e como o próprio Afonso também jogou, porque o Afonso não chegava a lado nenhum sem este triângulo», acrescentou.

A tia de Afonso não se deixou ficar: «Mas que mania, o Afonso… Então e a Jéssica chegava?»

Nuno Eiró interveio e questionou então Marcia sobre se Jéssica Vieira ainda tinha sentimentos por Afonso Leitão. Márcia respondeu: «Ela própria já explicou que sim, acho que é notório». Susana voltou a contrariá-la: «Não gosta nada do Afonso…»

Com ironia, Marcia Soares reagiu: «Nós não vamos… Pronto, o Afonso gostou mais da Jéssica, pronto».

Tia de Afonso e Marcia Soares em alta tensão: «Quem tirar o prémio à Miranda...»

O clima de tensão aumentou quando Susana apelou ao público para que o sobrinho, Afonso, fosse salvo. «Ele merece ser salvo, merece estar lá dentro, merece que a gente o salve e chegar à final, que não vai ganhar. A gente sabe todos que ele não vai ganhar e quem tirar o prémio à Catarina Miranda é mal tirado. É a minha opinião», atirou.

Márcia, mesmo sem ter sido chamada a intervir, respondeu ao comentário e questionou a tia de Afonso sobre se estaria ali para defender Catarina Miranda.

«Quando falei na Miranda não é para darem votos ao Afonso por estar a falar nela. Todos sabemos que votam porque gostam um do outro, enquanto as outras teams votam porque não querem que eles sejam salvos», retorquiu Susana, exaltada.

Márcia defendeu a amiga e a comunidade de fãs que apoia Jéssica Vieira: «Daquilo que eu sei, a Jéssica tem apoio por aquilo que ela é, não é para tirar o tapete ao Afonso nem à Miranda. O foco da team dela é e sempre foi a Jéssica».

Para Susana, as estratégias das fãs são movidas mais por oposição do que por identificação genuína com os concorrentes. «As teams estão juntas não é porque gostam da Jéssica, da Bruna ou do Viriato. O que acho triste é que votam não porque gostam, mas porque odeiam a Miranda. Amanhã o Afonso vai sair, é o que vai acontecer», respondeu.

Márcia não deixou a acusação sem resposta: «A Miranda tem este efeito: para o bem e para o mal, ela mexe».