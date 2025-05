A viver umas férias de sonho, Márcia Soares partilha foto em quarto de hotel para dois

Márcia Soares, que conquistou o público no Big Brother e agora comenta as galas do reality show da TVI, rumou ao sul do país para uns dias de descanso. Está a desfrutar do melhor que o bom tempo tem para oferecer, entre a tranquilidade da praia e o conforto de um hotel de luxo no Algarve.

A viagem contou com a companhia especial de Jéssica Vieira, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, que vive agora uma nova fase após a separação de Afonso. As duas amigas têm partilhado momentos cúmplices e cheios de estilo, arrancando elogios nas redes sociais.

«Não há nada como o nosso Algarve», escreveu Márcia numa das legendas, acompanhada de imagens onde se mostra descontraída, confiante e cheia de glamour. Mostrou ainda como é o quarto de hotel que divide com Jéssica.

Percorra a galeria e veja todas as fotografias!

