Márcia Soares muda radicalmente de vida por amor: «Apaixonei-me!»

Márcia Soares, ex-concorrente e comentadora do Big Brother, esteve no programa «Bom Dia Alegria», do V+, esta segunda-feira, 1 de julho, e protagonizou uma conversa emotiva com Zé Lopes e Merche Romero. Falou sobre os desafios pessoais que enfrentou nos últimos anos e surpreendeu ao revelar o verdadeiro motivo por detrás de uma das maiores decisões da sua vida.

«Apaixonei-me! Faço tudo pelo amor», confessou Márcia, explicando que foi esse sentimento que a levou a regressar a Portugal, depois de ter vivido no Luxemburgo. A comentadora do Big Brother partilhou ainda as dificuldades que enfrentou nessa mudança e como tem reconstruído o seu caminho desde então.

Veja a conversa aqui:

Durante a conversa, Márcia Soares falou também sobre o seu negócio, o Bar Devela, localizado em Ermesinde, e sobre a relação especial que mantém com Francisco Monteiro, vencedor da edição em que participou.

Com a frontalidade e sinceridade que a tornaram numa das figuras mais marcantes do Big Brother, Márcia Soares mostrou mais uma vez que não tem medo de seguir o coração, mesmo que isso implique mudar de país.