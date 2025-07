Almoço especial: A companhia de Márcia Soares que está a dar que falar nas redes sociais

Num universo televisivo em que os reality shows frequentemente geram encontros e reencontros marcantes, é sempre agradável ver duas personalidades fortes juntarem-se fora da casa. Foi o que aconteceu esta terça-feira, quando Márcia Soares e Ana Barbosa, figuras icónicas do Big Brother, partilharam um almoço num restaurante asiático, mais do que comida, trocaram cumplicidade e muitos stories no Instagram.

Vindas de edições diferentes do Big Brother em que, Ana Barbosa venceu a edição de 2021 e Márcia Soares destacou-se em 2023 com uma das presenças mais marcantes, nunca chegaram a partilhar a casa. Apesar dos percursos distintos, encontraram pontos em comum fora do ecrã.

Esta união entre ex-concorrentes mostra que, mesmo sem uma convivência no jogo, pode nascer admiração e, quem sabe, o início de uma verdadeira amizade.

Ana Barbosa, conhecida pela frontalidade e intensidade, deixou uma enquete nos seus stories antes do encontro: “Alguém adivinha com quem vou estar? Bruno Almeida, Márcia Soares ou Bernardina?”. A dúvida só serviu para aumentar a curiosidade dos seguidores e o desfecho surpreendeu com uma fotografia de Márcia, figura incontornável dos reality shows, porém com um registo mais contido e observador.