Marcia Soares celebra aniversário em grande: e este convidado surpreendeu a Internet

15:30
Kina e Afonso Leitão mais próximos? Jéssica Vieira garante: «Ela agora quer paz» - Big Brother
07:04

Kina e Afonso Leitão mais próximos? Jéssica Vieira garante: «Ela agora quer paz»

15:16
Descontrolada, Kina chora por causa de Viriato: «Eu vou dormir para a casa de banho, eu não o vou aturar!» - Big Brother
02:41

Descontrolada, Kina chora por causa de Viriato: «Eu vou dormir para a casa de banho, eu não o vou aturar!»

15:13
Jéssica alerta Kina: «Já a vi chorar por causa deles. Eu quero que esteja bem e que não a façam de burrinha» - Big Brother
03:13

Jéssica alerta Kina: «Já a vi chorar por causa deles. Eu quero que esteja bem e que não a façam de burrinha»

15:06
Como nunca o viu! Viriato dá o 'grito do ipiranga' perante provocações de Afonso - Big Brother
01:33

Como nunca o viu! Viriato dá o 'grito do ipiranga' perante provocações de Afonso

15:05
Kina é «fã» dos 'CALE'? Viriato acha que sim e o clima azeda: «Estás a faltar ao respeito, é a minha dignidade» - Big Brother
04:15

Kina é «fã» dos 'CALE'? Viriato acha que sim e o clima azeda: «Estás a faltar ao respeito, é a minha dignidade»

14:56
Jéssica implacável com o 'ex'... e não deixa nada por dizer: «Diz que não joga comigo, mas joga» - Big Brother
02:57

Jéssica implacável com o 'ex'... e não deixa nada por dizer: «Diz que não joga comigo, mas joga»

14:52
Jéssica enerva-se com Afonso e manda tacada: «Odeio que tentem alterar a verdade» - Big Brother
03:42

Jéssica enerva-se com Afonso e manda tacada: «Odeio que tentem alterar a verdade»

14:39
A 'cusca' da casa volta a atacar: Miranda tenta ouvir a conversa do almoço de nomeados - Big Brother
01:39

A 'cusca' da casa volta a atacar: Miranda tenta ouvir a conversa do almoço de nomeados

14:36
Jéssica desfaz-se em elogios a vencedor do Big Brother: «Amava aquele homem, e quero conhecê-lo» - Big Brother
01:18

Jéssica desfaz-se em elogios a vencedor do Big Brother: «Amava aquele homem, e quero conhecê-lo»

14:34
Concorrentes aproveitam o almoço de nomeados para revelarem quem acha que sai - Big Brother
03:34

Concorrentes aproveitam o almoço de nomeados para revelarem quem acha que sai

13:00
A ouvir atrás das portas! Catarina Miranda 'espia' conversa privada dos colegas - Big Brother
01:29

A ouvir atrás das portas! Catarina Miranda 'espia' conversa privada dos colegas

12:32
Catarina Miranda assume 'relação' com Afonso, mas leva barra: «Estás comigo? Mas o que é que nós temos?» - Big Brother
01:47

Catarina Miranda assume 'relação' com Afonso, mas leva barra: «Estás comigo? Mas o que é que nós temos?»

12:27
«O meu problema contigo não é o Afonso»: Miranda tenta justificar-se a Jéssica, mas acabam aos gritos - Big Brother
02:41

«O meu problema contigo não é o Afonso»: Miranda tenta justificar-se a Jéssica, mas acabam aos gritos

12:17
Jéssica confronta Miranda: «Tu detestas-me. O que tens comigo tem um nome, e chama-se Afonso» - Big Brother
02:01

Jéssica confronta Miranda: «Tu detestas-me. O que tens comigo tem um nome, e chama-se Afonso»

12:11
Gritos e ataques pessoais! Ana não poupa Miranda: «Hás-de me explicar o teu sentido de amizade» - Big Brother
05:55

Gritos e ataques pessoais! Ana não poupa Miranda: «Hás-de me explicar o teu sentido de amizade»

12:11
Miranda faz aviso a Ana: «Tu vais ficar mal na fotografia!» - Big Brother
00:48

Miranda faz aviso a Ana: «Tu vais ficar mal na fotografia!»

12:11
Miranda dispara contra Ana: «Tenho pena de ti» - Big Brother
05:55

Miranda dispara contra Ana: «Tenho pena de ti»

12:04
Afonso tece duras críticas a Ana e o clima aquece: «Faço exatamente o que a tua amiga faz!» - Big Brother
02:50

Afonso tece duras críticas a Ana e o clima aquece: «Faço exatamente o que a tua amiga faz!»

11:47
Inédito! Afonso rasga Miranda: «Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Tu adoras...» - Big Brother
00:59

Inédito! Afonso rasga Miranda: «Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Tu adoras...»

11:42
Afonso não poupa Viriato: «Acho que tu estás interessado na Ana» - Big Brother
02:02

Afonso não poupa Viriato: «Acho que tu estás interessado na Ana»

11:39
Afonso aproveita dinâmica para atacar Kina: «Anda com mentiras, a dizer que se passam coisas» - Big Brother
00:36

Afonso aproveita dinâmica para atacar Kina: «Anda com mentiras, a dizer que se passam coisas»

11:38
Avó Fonfon chega à casa e distribui farpas! A primeira visada foi Ana: «Tudo o que é demais, enjoa» - Big Brother
01:11

Avó Fonfon chega à casa e distribui farpas! A primeira visada foi Ana: «Tudo o que é demais, enjoa»

11:34
Vem aí uma banda 'made in' Big Brother Verão? Conheça as 'Las Patchangaz': e já têm um fã - Big Brother
02:15

Vem aí uma banda 'made in' Big Brother Verão? Conheça as 'Las Patchangaz': e já têm um fã

10:45
A atrair boas energias: Ana e Kina começam a manhã com ritual de meditação e incensos - Big Brother
00:59

A atrair boas energias: Ana e Kina começam a manhã com ritual de meditação e incensos

10:41
Afinal, qual a relação de Afonso Leitão com Daniela Santos? Marcelo esclarece - Big Brother
06:25

Afinal, qual a relação de Afonso Leitão com Daniela Santos? Marcelo esclarece

Marcia Soares celebra aniversário em grande: e este convidado surpreendeu a Internet

  • Big Brother
  • Hoje às 10:12
Marcia Soares celebra aniversário em grande: e este convidado surpreendeu a Internet - Big Brother

Marcia Soares celebrou o seu 32.º aniversário rodeada de rostos bem conhecidos da televisão, mas houve um que se destacou. Veja tudo.

Marcia Soares completou 32 anos de vida nesta quinta-feira, 21 de agosto, e decidiu celebrar a data com um jantar especial, que contou com a presença de vários rostos conhecidos, entre eles Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, que foi a presença mais comentada nas redes sociais. 

A ex-concorrente do Big Brother 2023 foi partilhando nas redes sociais vários registos da sua festa de aniversário, celebrada ao lado de Pedro Crispim, Ana Barbosa, Luís Gonçalves, Inês Morais, Rita Almeida e Marcelo Palma. Na caixa de comentários de uma das publicações, em que surge toda esta grupeta, foram vários os internautas que realçaram a presença de Luís, o ex-fuzileiro que venceu a última edição do reality show da TVI. 

«Que grupeta top, então com o Luís e a Inês, maravilha! Parabéns Márcia», «Sério? O Luis agora faz parte do grupo de amizades? Agora já o consegue ouvir», «Os melhores e grandes vencedores de Reality shows», «Grande Luis!!!», «Conseguem falar mais alto que o Luís? Levaram os fones?», «O Luis ❤️❤️❤️ adoro ❤️❤️❤️», pode ler-se nos comentários. 

O look elegante de Marcia Soares que todas vão querer ter

Nos registos fotográficos, é possível ainda ver o look que Marcia elegeu para a ocasião: um vestido comprido preto e branco, de alças finas e saia esvoaçante. Trata-se do modelo Mykonos, da marca L'Adélia, e custa 46€. A comentadora de reality shows completou com umas sandálias rasas e uma pequena mala branca.

Já o bolo de aniversário foi branco e rosa, com detalhes florais em tons de rosa e verde, e por dentro era de cenoura com recheio de chocolate. Para além disso, o restaurante contou com uma decoração florida, em tons neutros, que combinavam com o glamour e a elegância com que Marcia se apresentou na festa. 

Percorra a nossa galeria e veja todos os pormenores da festa de Marcia Soares

Pode ainda ver aqui alguns dos vídeos gravados na noite de ontem:

