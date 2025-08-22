Marcia Soares celebra aniversário em grande: e este convidado surpreendeu a Internet

Marcia Soares completou 32 anos de vida nesta quinta-feira, 21 de agosto, e decidiu celebrar a data com um jantar especial, que contou com a presença de vários rostos conhecidos, entre eles Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, que foi a presença mais comentada nas redes sociais.

A ex-concorrente do Big Brother 2023 foi partilhando nas redes sociais vários registos da sua festa de aniversário, celebrada ao lado de Pedro Crispim, Ana Barbosa, Luís Gonçalves, Inês Morais, Rita Almeida e Marcelo Palma. Na caixa de comentários de uma das publicações, em que surge toda esta grupeta, foram vários os internautas que realçaram a presença de Luís, o ex-fuzileiro que venceu a última edição do reality show da TVI.

«Que grupeta top, então com o Luís e a Inês, maravilha! Parabéns Márcia», «Sério? O Luis agora faz parte do grupo de amizades? Agora já o consegue ouvir», «Os melhores e grandes vencedores de Reality shows», «Grande Luis!!!», «Conseguem falar mais alto que o Luís? Levaram os fones?», «O Luis ❤️❤️❤️ adoro ❤️❤️❤️», pode ler-se nos comentários.

O look elegante de Marcia Soares que todas vão querer ter

Nos registos fotográficos, é possível ainda ver o look que Marcia elegeu para a ocasião: um vestido comprido preto e branco, de alças finas e saia esvoaçante. Trata-se do modelo Mykonos, da marca L'Adélia, e custa 46€. A comentadora de reality shows completou com umas sandálias rasas e uma pequena mala branca.

Já o bolo de aniversário foi branco e rosa, com detalhes florais em tons de rosa e verde, e por dentro era de cenoura com recheio de chocolate. Para além disso, o restaurante contou com uma decoração florida, em tons neutros, que combinavam com o glamour e a elegância com que Marcia se apresentou na festa.

Percorra a nossa galeria e veja todos os pormenores da festa de Marcia Soares

Pode ainda ver aqui alguns dos vídeos gravados na noite de ontem: