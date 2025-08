Quem é o homem mistério que beijou Márcia Soares. Eis a resposta

Márcia Soares, comentadora do Big Brother, continua a desfrutar das férias de verão em clima de boa disposição, sol e calor. A ex-concorrente tem partilhado diversos momentos nas redes sociais, onde mostra não só os locais que visita, mas também a forte ligação que mantém com os amigos mais próximos.

Entre as várias publicações que têm chamado a atenção dos fãs, há uma que se destaca: uma fotografia onde Márcia surge a receber um beijo de um homem misterioso. A imagem gerou curiosidade entre os seguidores.

Contudo, trata-se apenas de um grande amigo da comentadora. O protagonista da foto é Ricardo Filipe, amigo e confidente de Márcia Soares.

Márcia, de 31 anos, continua assim a aproveitar o verão na melhor companhia, sempre próxima dos seus seguidores, com quem faz questão de partilhar os momentos mais marcantes.

Márcia Soares perdeu 7 quilos em 3 meses. E foi isto que fez para o conseguir

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora do formato partilhou, esta semana, nas redes sociais, o resultado surpreendente da transformação física que sofreu, ao perder sete quilos em apenas três meses.

Foi através do Instagram que Márcia Soares revelou, com orgulho, os frutos de três meses de trabalho com o personal trainer Francisco Macau. Na publicação, surgem duas fotografias que mostram, de forma evidente, a evolução do seu corpo. Mas a mensagem vai muito além da estética.

"3 meses depois… No dia 22 de abril dei o primeiro passo com a Team Macau, sem imaginar o quanto esta decisão ia mudar a minha vida", começou por escrever, num testemunho genuíno.

Ao longo da publicação, Márcia Soares partilha que perdeu 7 quilos e 11 centímetros de perímetro abdominal, mas, sobretudo, ganhou mais do que resultados físicos: ganhou uma nova relação com o corpo, clareza mental e autoestima.

"Hoje, 27 de julho, não sou só uma versão mais saudável e mais forte de mim – sou uma mulher com mais energia, ainda mais confiança e auto-estima", desabafa.

O texto termina com um incentivo a quem a segue: "Se estás à espera de um sinal: é este. Tu também consegues! A tua mudança começa com uma decisão 🤍"

Veja, em baixo, a publicação original.

A reação dos seguidores não se fez esperar. A caixa de comentários encheu-se de mensagens de apoio e orgulho: "Muito orgulhosa de ti", "Arrasou!!!!!", "Que incrível!!" foram apenas algumas das palavras deixadas pelos fãs. Francisco Macau também respondeu, emocionado:

"Abraçámos isto juntos. Sabíamos que ia dar certo. Deu certo! O exercício físico muda vidas e tu és a prova disso mesmo. Hoje sei que acreditas mais em ti. Estás de parabéns, mereces todos estes comentários e todo este reconhecimento! 💪🏻"

Com esta partilha, Márcia Soares não só mostra o seu lado mais humano e determinado, como inspira outros a iniciarem o seu próprio caminho de mudança e bem-estar.

Recentemente, a ex-comentadora do Big Brother foi uma das convidadas no programa Bom dia Alegria do canal V+, onde falou entre vários temas, da sua relação com Francisco Monteiro.

Veja, no vídeo em baixo, as declarações da ex-concorrente.