À beira-mar, Márcia Soares deixa todos sem fôlego com bikini especial: «Sereia deu à costa»

Todos comentaram: Márcia Soares deslumbrante no seu primeiro mergulho em Portugal deste ano! A comentadora exibe uma silhueta impecável com um bikini reduzido.

De bikini reduzido! A comentadora do Big Brother recebeu milhares de elogios no Instagram pela sua beleza e pela fotografia à beira-mar.

Um pormenor que não passou despercebido: um cão adorável apareceu nas suas fotos, também recebendo muitos elogios dos seguidores.

Márcia Soares de 31 anos, voltou a brilhar nas redes sociais, desta vez com uma imagem de cair o queixo, partilhada hoje dia 9 de abril de 2025, onde exibe a sua silhueta impecável enquanto desfrutava do seu primeiro mergulho em Portugal deste ano. A comentadora e ex-concorrente do Big Brother escolheu um bikini preto e branco reduzido que realçou ainda mais o seu corpo escultural. Na legenda da fotografia, escreveu: “Primeiro mergulho em Portugal este ano 🌞 Esteve um dia perfeito! 🤍”.

A imagem de Márcia, num cenário paradisíaco à beira-mar, não passou despercebida aos seus seguidores. Milhares de comentários inundaram o seu Instagram, e elogiaram tanto a sua beleza como o cenário perfeito: “Não foi só o dia que esteve perfeito 😌”, escreveu uma seguidora; “Uma sereia deu à costa ❤️‍🔥”; “O que seria da Márcia, sem o mar, a praia?!”; “Ela partindo corações. ❤️”.

No entanto, houve um pormenor que também roubou a atenção dos fãs: a presença de um cão nas fotografias que parecia partilhar o momento com a comentadora, foi alvo de muitos elogios, com os seguidores a reagirem de forma surpreendente, que se tornou um detalhe encantador da publicação: «Márcia és tão linda que até o cãozinho ficou de boca aberta a ver a tua beleza és um verdadeiro fenómeno». Com este registo, Márcia Soares reafirma o seu «estatuto» de musa das redes sociais, mas também demonstra que, para ela, a ligação ao mar e à natureza é algo único.

Recorde-se também do vestido de Márcia Soares que parou Portugal:

Veja também:

Márcia Soares recorda fase «depressiva» e revela: «Não tinha força para comer, para sair de casa...» - Big Brother - TVI