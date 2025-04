A companhia especial de Márcia Soares que ninguém esperava… E todos adoraram

Márcia Soares, de 31 anos, ex-concorrente do Big Brother e atualmente comentadora nas galas do Big Brother 2025, partilhou recentemente um vídeo nas redes sociais que encantou os seus seguidores. No registo, Márcia surge em casa, com roupão e toalha na cabeça, num momento de relaxamento ao final do dia, acompanhada por uma presença muito especial, o seu cão: «Nada melhor do que chegar ao fim do dia e beber um chá reconfortante depois de um dia agitado».

Mas quem acabou por roubar todas as atenções foi mesmo o seu cão, um Golden Retriever que se mostrou tão meigo quanto fotogénico.

A ternura do vídeo não passou despercebida e rapidamente surgiram inúmeros comentários dos fãs, que se renderam à fofura do animal: «Adoro esse teu Golden. São muito meigos, muito pachorrentos. Adoro o meu Hall. Uma Páscoa muito feliz 🎉🎊»; «Que riqueza. Tens um cão tão lindo.»; «Dois fofos e este vídeo gostei mais do cão, é lindíssimo! Qual a raça, Márcia?!», ou ainda «Tenho 2 gatinhas, nunca percebi de cães... embora identifique os boxers, dálmatas, enfim, os mais populares... e Páscoa feliz Márcia ✨» foram outros dos muitos comentários deixados na publicação.

Também não faltaram votos de uma boa Páscoa e elogios ao momento de descontração partilhado: «O cão é lindoooo , adoro 😊» e «Feliz Páscoa Márcia sem dispensar o cházinho! O cão é lindo!».

Márcia Soares, que tem conquistado o público com a sua postura genuína e assertiva enquanto comentadora, mostra mais uma vez o seu lado mais próximo e humano, ao partilhar com os seguidores momentos reais e repletos de ternura.

Veja também:

Márcia Soares surpreende com look arrojado assinado por uma lenda da moda portuguesa - Big Brother - TVI