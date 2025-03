Em tom de despedida, Márcia Soares partilha mensagem importante: «Obrigada por me ensinarem a ser grata»

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e comentadora da TVI, encerrou as suas férias no Brasil com um balanço emotivo. Num post de Instagram, revelou que a viagem foi uma verdadeira lição de vida e partilhou um conjunto de fotografias que mostram os melhores momentos da sua estadia.

Durante a visita à favela da Rocinha, uma conversa com um jovem local levou-a a uma reflexão profunda. «Obrigada por me ensinarem a ser GRATA! (...) Às vezes tenho a tendência de me focar no negativo e nem aproveito o que tenho de bom na vida», admitiu. O contacto com a cultura brasileira fez Márcia perceber que a felicidade está na forma como escolhemos encarar a vida.

A comentadora da TVI promete regressar ao Brasil em breve e já tem data marcada: «Volto para o Carnaval!»

Enquanto isso, pode espreitar a galeria completa das férias e reviver com ela esta experiência inesquecível.

Recorde que Márcia Soares e João Ricardo têm dado que falar, tudo porque há cada vez mais suspeitas de que os dois mantêm um namoro, que alegadamente terá começado nos bastidores da TVI.

No dia 17 de março de 2025, as suspeitas voltaram a ficar mais evidentes, no TVI Extra. O ex-concorrente da Casa dos Segredos 8 esteve em direto com Flávio Furtado e os restantes comentadores, para responder a algumas perguntas sobre o que se tem falado e esclarecer um novo rumor de que João Ricardo enviou um presente especial à comentadora.

«Enviei um ramo de flores... só» admitiu João Ricardo, explicando que foi apenas como uma forma de premiar o excelente trabalho da ex-concorrente do Big Brother.

Inês Simões foi mais longe e fez uma revelação sobre famosa fotografia de Márcia Soares e João Ricardo que surgiu na imprensa: «O que a Márcia me confidenciou foi...»

Veja o vídeo e descubra tudo!

Márcia Soares e João Ricardo vão estar juntos no próximo programa da TVI!

A estação já confirmou que Márcia Soares e João Ricardo fazem parte do leque de comentadores do Big Brother 2025.