Finalmente, Márcia Soares revela todos os detalhes do look da gala do Big Brother

Finalmente, Márcia Soares revelou todos os detalhes do look que usou na gala do Big Brother de 27 de abril. Depois de ter sido impedida de partilhar as imagens devido ao apagão que afetou as redes sociais, a ex-concorrente publicou no Instagram: «Depois do apagão já consigo finalmente publicar o look da gala de domingo 🤍».

Para a ocasião, Márcia escolheu um elegante vestido da estilista Fátima Lopes, combinado com sandálias da marca Cristina Collection. O visual foi complementado com um colar único que acrescentou um toque de brilho e sofisticação.

Márcia voltou assim a confiar na criatividade de Fátima Lopes para assinar o seu look, destacando também a joia da Peça em Ti, num conjunto que rapidamente conquistou os seguidores. Nos comentários à publicação, multiplicaram-se os elogios: «Linda e cada vez mais assertiva nos comentários ❤️», «Elegância é o teu nome do meio 🔥», «Linda em todos os sentidos ❤️❤️❤️» ou ainda «És linda, tens elegância e não tenho mais palavras para te descrever.»

