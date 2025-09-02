Já sabemos onde encontrar o conjunto de Marcia Soares que está a voar das prateleiras

Ao Minuto

22:41
A frase anónima dirigida a Jéssica Vieira que poderá ter vindo de... um dos seus aliados
01:47

A frase anónima dirigida a Jéssica Vieira que poderá ter vindo de... um dos seus aliados

22:38
Big Brother surpreende os concorrentes: «O passaporte para a Final está a subir à cabeça de Viriato?»
02:57

Big Brother surpreende os concorrentes: «O passaporte para a Final está a subir à cabeça de Viriato?»

22:29
Depois do frente-a-frente, Afonso e Viriato trocam elogios entre si e fazem planos lá fora?
03:46

Depois do frente-a-frente, Afonso e Viriato trocam elogios entre si e fazem planos lá fora?

22:25
Afonso deu dicas de engate a Viriato: «Essa técnica do (...) sou capaz de experimentar lá fora»
01:42

Afonso deu dicas de engate a Viriato: «Essa técnica do (...) sou capaz de experimentar lá fora»

22:11
«Foi um ato intimidatório, tu querias ver se ele...»: Miranda sobe o tom de voz para Viriato
01:49

«Foi um ato intimidatório, tu querias ver se ele...»: Miranda sobe o tom de voz para Viriato

22:09
«Falarem por cima de mim é que não»: Maria Botelho Moniz é obrigada a meter ordem na casa em direto
03:08

«Falarem por cima de mim é que não»: Maria Botelho Moniz é obrigada a meter ordem na casa em direto

22:01
O gesto polémico e intimidatório de Viriato que causou alvoroço na casa da Malveira
02:00

O gesto polémico e intimidatório de Viriato que causou alvoroço na casa da Malveira

21:31
«Nunca me foi grata»: Viriato não esquece ex-concorrente e não é pelos melhores motivos
02:01

«Nunca me foi grata»: Viriato não esquece ex-concorrente e não é pelos melhores motivos

19:55
Afonso ironiza sanção e Miranda garante: «Todos querem bater-me»
02:53

Afonso ironiza sanção e Miranda garante: «Todos querem bater-me»

19:54
Direto a ferver: Reencontro dos 'rivais' Bruno de Carvalho e Inês Morais dá para o torto - Big Brother

Direto a ferver: Reencontro dos 'rivais' Bruno de Carvalho e Inês Morais dá para o torto

19:46
Prova Semanal ao rubro: Bruna abandona e Miranda desiste por causa dos colegas
06:02

Prova Semanal ao rubro: Bruna abandona e Miranda desiste por causa dos colegas

19:38
Prova Semanal em risco: Viriato e Jéssica deixam cair gelados
02:09

Prova Semanal em risco: Viriato e Jéssica deixam cair gelados

19:36
Imparáveis. Inês Morais e Bruno de Carvalho numa troca de farpas com Adriano Silva Martins à mistura
03:16

Imparáveis. Inês Morais e Bruno de Carvalho numa troca de farpas com Adriano Silva Martins à mistura

19:32
Afonso provoca Viriato: «Diz ao Big Brother que foste agredido»
05:31

Afonso provoca Viriato: «Diz ao Big Brother que foste agredido»

19:25
Ana Duarte sem filtros: «Sem Miranda, o Afonso já não estava na casa»
02:59

Ana Duarte sem filtros: «Sem Miranda, o Afonso já não estava na casa»

19:16
Sem papas na língua: Ana Duarte dá veredicto sobre Catarina e Afonso
02:11

Sem papas na língua: Ana Duarte dá veredicto sobre Catarina e Afonso

19:15
Enredo sem fim: «Miranda está apaixonada»
03:15

Enredo sem fim: «Miranda está apaixonada»

18:54
Ex-namorados trocam farpas: «não sabe ouvir» e «não sabe pedir desculpas»
03:29

Ex-namorados trocam farpas: «não sabe ouvir» e «não sabe pedir desculpas»

18:48
Inês Morais ataca o jogo de Ana Duarte e Bruno de Carvalho mas leva resposta: «Estás a fazer uma figura rídicula acalma-te»
02:07

Inês Morais ataca o jogo de Ana Duarte e Bruno de Carvalho mas leva resposta: «Estás a fazer uma figura rídicula acalma-te»

18:46
«Insuportáveis»: Bruno de Carvalho dispara contra Miranda, Afonso e... Inês Morais
02:38

«Insuportáveis»: Bruno de Carvalho dispara contra Miranda, Afonso e... Inês Morais

18:35
Miranda garante: sentimentos não são estratégia
04:19

Miranda garante: sentimentos não são estratégia

18:29
Inês Morais e Bruno de Carvalho não se entendem: «Eu sou comentadora tu es convidado»
01:48

Inês Morais e Bruno de Carvalho não se entendem: «Eu sou comentadora tu es convidado»

18:27
Em direto. «Fizeste um biqueiro»: Inês Morais não perdoa Bruno de Carvalho
04:56

Em direto. «Fizeste um biqueiro»: Inês Morais não perdoa Bruno de Carvalho

18:26
Caos por um gelado: discussão explode entre Afonso, Miranda, Bruna e Viriato
02:27

Caos por um gelado: discussão explode entre Afonso, Miranda, Bruna e Viriato

18:11
Show de talentos na casa! Viriato faz imitação (quase) perfeita de Jéssica: e ninguém conteve o riso
02:29

Show de talentos na casa! Viriato faz imitação (quase) perfeita de Jéssica: e ninguém conteve o riso

Já sabemos onde encontrar o conjunto de Marcia Soares que está a voar das prateleiras

Já sabemos onde encontrar o conjunto de Marcia Soares que está a voar das prateleiras - Big Brother

Márcia Soares revelou no “Dois às 10” a sua transformação física com Francisco Macau e encantou com um conjunto cor-de-rosa da que se tornou um sucesso.

Marcia Soares, 32 anos, ex-concorrente e comentadora dos reality shows da TVI, foi uma das convidadas do programa “Dois às 10”, esta terça-feira, onde partilhou detalhes sobre o seu processo de transformação física. A jovem contou que tem contado com o apoio do personal trainer Francisco Macau, responsável por acompanhar o seu treino e evolução.

Ainda, nesta mesma entrevista, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos questionam e Marcia Soares fala pela primeira vez sobre a ligação que mantém com Luís Gonçalves, o vencedor da edição do "Big Brother 2025".

Veja o vídeo, em baixo. 

 

Mais tarde, Marcia Soares recorreu às redes sociais para mostrar um registo captado nos bastidores do estúdio. Na publicação, revelou ainda a marca do conjunto cor-de-rosa que usou no programa: a BEST YOU.

 

Marcia Soares

 

A escolha da comentadora não passou despercebida. A própria marca destacou a produção de Marcia Soares e de Jessica Vieira, concorrente do "Big Brother Verão", que também surgiu com o mesmo conjunto mas numa cor diferente. “A Jéssica Vieira e a Marcia Soares com o conjunto que foi um sucesso”, escreveu a BEST YOU numa publicação partilhada online.

 

Marcia Soares e Jéssica Vieira

 

Pela descrição, o modelo estará a ter bastante procura, mas ainda pode tentar 'agarrar' o seu.

Em cima, espreite as galerias de fotografias de Márcia Soares, que preparámos para si.

Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa

Daniela Santos, ex-concorrente do Big Brother, mostra a barriga após cirurgia

Morte inesperada de ex-concorrente de reality show aos 39 anos
Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa

Há 3h e 33min

Daniela Santos, ex-concorrente do Big Brother, mostra a barriga após cirurgia

Hoje às 17:48

De cortar a respiração: Daniela Santos arrasa de biquíni e estas imagens são a prova disso

Hoje às 17:47

Joana Diniz engasga-se e interrompe discurso, sem conseguir falar. O momento está a tornar-se viral

Hoje às 17:04

Cristina Ferreira não contém a emoção com história de ex-concorrente: «Que Deus não te largue»

Hoje às 17:02

Joana Diniz engasga-se. E há vídeo do momento

Hoje às 16:40
Morte inesperada de ex-concorrente de reality show aos 39 anos

Hoje às 16:29

Apaixonaram-se num Reality show e o amor deu frutos: Conheça os casais com ‘bebés reality’

Hoje às 15:59

Bebés reality: Estes são os casais de ex-concorrentes que tiveram filhos juntos. E vão surpreender

Hoje às 16:12

Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum

21 jul, 11:48

Até cresce água na boca: Cristina Ferreira partilha receitas saudáveis e rápidas de fazer

3 jun, 15:01
Já sabemos onde encontrar o conjunto de Marcia Soares que está a voar das prateleiras

Há 2h e 46min

Direto a ferver: Reencontro dos 'rivais' Bruno de Carvalho e Inês Morais dá para o torto

Há 2h e 55min

Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa

Há 3h e 33min

Daniela Santos, ex-concorrente do Big Brother, mostra a barriga após cirurgia

Hoje às 17:48

Joana Diniz engasga-se e interrompe discurso, sem conseguir falar. O momento está a tornar-se viral

Hoje às 17:04
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

Ontem às 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
Kiko is Hot faz troça de Francisco Monteiro... e Zaza responde à letra: "O maior chorão"

Há 2h e 6min

Diogo Bordin abraça desafio inédito na TVI... e deixa aviso!

Hoje às 17:49

Marcia Soares faz confidência sobre Jéssica Vieira: "Tudo o que aconteceu..."

Hoje às 17:37

Jandira Dias acusa ex-marido: "Chegou ao limite várias vezes"

Hoje às 17:05

Cristina Ferreira emocionada com história de Jandira Dias: "Isto está a dar-me uma tristeza"

Hoje às 16:38
Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

Ontem às 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

Ontem às 00:10

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

31 ago, 22:23

'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre

31 ago, 22:16

Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother com vestido de fazer parar a emissão

31 ago, 22:12
Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

Ontem às 10:23

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

31 ago, 23:47

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

31 ago, 23:34

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

31 ago, 23:32

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21
