Já sabemos onde encontrar o conjunto de Marcia Soares que está a voar das prateleiras

Marcia Soares, 32 anos, ex-concorrente e comentadora dos reality shows da TVI, foi uma das convidadas do programa “Dois às 10”, esta terça-feira, onde partilhou detalhes sobre o seu processo de transformação física. A jovem contou que tem contado com o apoio do personal trainer Francisco Macau, responsável por acompanhar o seu treino e evolução.

Ainda, nesta mesma entrevista, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos questionam e Marcia Soares fala pela primeira vez sobre a ligação que mantém com Luís Gonçalves, o vencedor da edição do "Big Brother 2025".

Veja o vídeo, em baixo.

Mais tarde, Marcia Soares recorreu às redes sociais para mostrar um registo captado nos bastidores do estúdio. Na publicação, revelou ainda a marca do conjunto cor-de-rosa que usou no programa: a BEST YOU.

A escolha da comentadora não passou despercebida. A própria marca destacou a produção de Marcia Soares e de Jessica Vieira, concorrente do "Big Brother Verão", que também surgiu com o mesmo conjunto mas numa cor diferente. “A Jéssica Vieira e a Marcia Soares com o conjunto que foi um sucesso”, escreveu a BEST YOU numa publicação partilhada online.

Pela descrição, o modelo estará a ter bastante procura, mas ainda pode tentar 'agarrar' o seu.