Márcia Soares arrasa com look todo branco na última gala do Big Brother

Elegante, fresca e confiante — assim surgiu Márcia Soares na mais recente gala do Big Brother, onde voltou a captar todos os olhares com uma escolha de visual que não passou despercebida.

A ex-concorrente e comentadora da TVI apostou num coordenado integralmente branco, que mistura classe e leveza com uma ousadia discreta. O look era composto por um blazer estruturado, de corte elegante, conjugado com uma saia plissada, conferindo movimento e sofisticação ao conjunto.

Mas não foi só a roupa que chamou a atenção. Para completar o visual, Márcia escolheu umas sandálias baixas em tom bege, provando que a simplicidade, quando bem pensada, pode ser a chave para um resultado arrebatador. O contraste subtil entre o branco do conjunto e o nude dos sapatos trouxe harmonia ao look e reforçou a sua elegância natural.

Márcia tem vindo a afirmar-se como um verdadeiro ícone de estilo nos serões de domingo, sempre com escolhas que refletem personalidade e bom gosto. Esta aposta num visual "clean" e contemporâneo reafirma a sua posição como uma das figuras mais inspiradoras da televisão portuguesa.